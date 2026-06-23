Po vítězství v dvouhře i čtyřhře v Berlíně nevyšel Lindě Noskové první zápas na turnaji v Bad Homburgu, skončila tak hned v prvním kole. Světová desítka působila unaveným dojmem a rumunské kvalifikantce Eleně-Gabriele Ruseové podlehla za 61 minut jednoznačně 1:6, 3:6. Naopak Vítu Kopřivovi se generálka na Wimbledon vydařila lépe. V úvodním kole na Mallorce porazil bosenského kvalifikanta Damira Džumhura 6:3, 6:4.
Jednadvacetiletá Nosková měla na akci kategorie WTA 500 v Bad Homburgu obhajovat loňské semifinále, na kurtu se ale od počátku trápila. Po časném vyřazení přijde v novém vydání světového žebříčku o čerstvě vydobytou pozici v top 10.
Nasazená pětka, která ještě v pondělí hrála finále čtyřhry v Berlíně, začala v Bad Homburgu zápas ztrátou podání a od stavu 1:2 prohrála pět gamů v řadě. O servis pak Nosková znovu přišla ve čtvrté hře druhého setu a utkání už nezachránila, přestože se v sedmém gamu dostala k prvním dvěma brejkbolům. Proměnit je nedokázala a soupeřka už postup nepustila.
Kopřiva ladí formu turnajem na Mallorce
Poslední přípravu před Wimbledonem zahájil na turnaji kategorie ATP 250 Vít Kopřiva. V prvním kole na Mallorce porazil v premiérovém vzájemném duelu Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny lehce 6:3 a 6:4.
Devětadvacetiletý Kopřiva, jenž sbírá úspěchy především na antuce, se mohl proti o pět let staršímu soupeři spolehnout na podání. V zápase odvrátil všechny čtyři brejkboly, sám naopak na příjmu uspěl v každé sadě jednou. Celkem se na kurtu zdržel jen necelou hodinu a půl.