Kapitánka Strýcová: Měla jsem asi deset infarktů, těším se na finále

Barbora Strýcová prožila vítězný debut na pozici kapitánky českých tenistek, při vítězství v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové nad domácím Švýcarskem 3:2 získala spoustu zkušeností. Čtyřicetiletá bývalá hračka ocenila Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou, které obstaraly obrat ze stavu 1:2. V rozhovoru pro Českou televizi řekla, že se těší na zářijový finálový turnaj.
„Odnáším si mnoho zkušeností. Asi to nemohlo být delší a nemohla jsem na té lavičce strávit více času. Ale já jsem za ten čas strašně ráda, protože je vítězný. A strašně moc se těším na finále,“ řekla Strýcová.
Tenistky nezahájily druhý den kvalifikace v Bielu dobře. Po prohrané čtyřhře, v níž Markéta Vondroušová a Tereza Valentová nestačily po třísetové bitvě na Belindu Bencicovou a Viktoriji Golubicovou, prohrávaly 1:2 na zápasy.
Do hry je ale vrátila Nosková, která odvrátila v souboji týmových jedniček s Bencicovou tři mečboly a vyhrála 6:3, 3:6, 7:6. „To byl velmi krásný zážitek. Samozřejmě jsem na tom kurtu dostala asi deset infarktů,“ uvedla Strýcová.
Po třech odvrácených mečbolech nakonec Nosková vyhrála rozhodující tie-break 11:9. „Můžeme vidět, jak je Linda skvělá hráčka, která umí v daných momentech zahrát neuvěřitelně. Klobouk před ní dolů. To, co předvedla, je i z mentálního hlediska neuvěřitelné,“ uvedla Strýcová.
Vítězství pak završila Bouzková, která porazila v závěrečné dvouhře Golubicovou 7:6, 6:3. „Rozhodlo Marušky srdce, nechala tam všechno. To byla ta odměna, že prohrála smolný a dlouhý zápas proti skvělé hráčce Belindě. Byla tam se vším všudy. Se svou touhou si šla pro vítězství a tohle je odměna. Jsem pyšná na celý tým,“ doplnila Strýcová.
Češky si zahrají finálovou část soutěže po dvou letech. Turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Představí se tam také domácí Čína, Belgie, Británie, Kazachstán, Španělsko, Ukrajina a obhájkyně titulu Italky.