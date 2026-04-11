Tyhle zápasy miluju, řekla Nosková po dramatu s Bencicovou

Zvládla náročný zápas, který představoval velký nápor na nervy i fyzičku. Linda Nosková po vítězství v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové měla radost, že udržela české hráčky ve hře o postup do finálové fáze. V utkání s Belindou Bencicovou v rozhodujícím tie-breaku odvrátila tři mečboly, zvítězila 6:3, 3:6, 7:6. V rozhovoru pro Českou televizi řekla, že v dramatické koncovce rozhodly malé detaily.
„Byl to strašný zápas. Pro nervy, pro fyzičku, pro celou týmovou pohodu. Jsem ráda, že jsem nás zachránila,“ řekla Nosková.
Jednadvacetiletá rodačka ze Vsetína ve třetím setu nejprve otočila nepříznivý vývoj ze stavu 3:5. V tie-breaku sice nedotáhla náskok 4:1, poté ale odvrátila tři mečboly, jeden také při servisu Bencicové. Sama proměnila druhou možnost na ukončení zápasu a vyhrála 11:9. Díky tomu srovnala stav utkání se Švýcarskem na 2:2.
„Já tyhle zápasy miluju. Já se v tomhle trochu vyžívám. Hodněkrát se mi to stalo i z druhé strany, kdy jsem byla v podobné situaci a nedohrála jsem to. Vím, že se musí vždy hrát až do konce a rozhodující je až ten poslední míček,“ uvedla Nosková.
Navzdory tomu, že získala proti světové jedenáctce Bencicové první set, tušila, že soupeřka se do utkání bude chtít vrátit. „Čekala jsem, že přijde a že začne úplně od znova. Bohužel jsem hned nezvládla servis ve druhém gamu a to byl hlavní bod, proč jsem ten set neměla pod kontrolou. Ona je skvělá hráčka. Věděla jsem, že začne a bude chtít hrát, jako by předtím těch snad šest hodin už nehrála,“ řekla Nosková.
Přestože Bencicová měla za sebou více než tříhodinový páteční zápas s Marií Bouzkovou i dnešní více než dvouhodinovou čtyřhru s Viktorijí Golubicovou, byla proti Noskové stále fyzicky dobře připravená. „Trochu jsem možná doufala, že bude chtít v nějakých míčích spěchat, zkracovat výměny, což se nestalo. Byl to zápas podle našich kvalit,“ uvedla Nosková.
V dramatickém závěru podle české jedničky rozhodly maličkosti. „Co se týče tenisových zbraní, tak toho nerozhodlo moc. Obě jsme hrály podobně kvalitně. Bylo to víceméně o konci, kdo zahraje lepší míč v lepší moment. Mně se to na tom konci poskládalo trochu lépe,“ doplnila Nosková.