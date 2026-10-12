V Šanghaji dohráli Lehečka i Svrčina, po vyřazení Alcaraze se Zverev posune do čela ATP

Na turnaji v Šanghaji zůstává z tuzemských zástupců už jen Jakub Menšík. Jiří Lehečka nestačil v třetím kole na Rafaela Jódara ze Španělska a po boji prohrál 6:4, 6:7 a 4:6. Ze hry je také Dalibor Svrčina, ten podlehl Daniilovi Medvěděvovi z Ruska po setech 2:6 a 3:6. Konci se nevyhnul ani Španěl Carlos Alcaraz, jehož vyřadil Belgičan Zizou Bergs po výsledku 7:5 a 7:6. I díky tomu se v příštích týdnech stane novou světovou jedničkou Němec Alexander Zverev.
Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, bez větších potíží získal první set. Druhá sada byla vyrovnaná až do tie-breaku, v němž čtyřiadvacetiletý daviscupový reprezentant prohrál 2:7.
V rozhodujícím setu měl Lehečka za stavu 1:0 tři brejkboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4:4 a dvacetiletý Jódar hned v další hře utkání ukončil. Českého soupeře porazil i v druhém vzájemném utkání.
Čtyřiadvacetiletý Svrčina na bývalou světovou jedničku Medvěděva nestačil. Sice odvrátil tři mečboly, ale nakonec s vítězem turnaje z roku 2019 a šampionem US Open z roku 2021 prohrál za hodinu a patnáct minut. Menšíka čeká v úterním osmifinále Arthur Géa z Francie.
Devětadvacetiletý Zverev, který je momentálně druhý, měl životní umístění prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezonu.
Předstihnout Zvereva teoreticky ještě mohli Alcaraz a světová čtyřka Ben Shelton. Španěl o šanci přišel po porážce s Bergsem. Američan v neděli ve třetím kole podlehl dvakrát 6:7 budoucímu soupeři Menšíka Géovi.
Zverev se na první místo může posunout nejdříve 2. listopadu. V Šanghaji, kde ho v osmifinále čeká Alexander Bublik z Kazachstánu, však musí postoupit do finále a následně musí ještě vyhrát turnaj ve Vídni. Už nyní má ale Zverev jistotu, že rok zakončí jako světová jednička, kterou se po Borisi Beckerovi stane jako druhý německý tenista v historii. Celkově bude od zavedení pořadí ATP v roce 1973 třicátou světovou jedničkou.