Tenis

Menšík poprvé v kariéře porazil Cerúndola a je v Šanghaji v osmifinále


11. 10. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Tenista Jakub Menšík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na čtvrtý pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerúndola a po výhře 6:3, 3:6, 6:2 postoupil do osmifinále. V něm se třináctý nasazený Čech střetne s Francouzem Arthurem Geou, jenž dnes ve 3. kole vyřadil ve dvou tie-breacích finalistu US Open Bena Sheltona.

Jednadvacetiletý Menšík ukončil nepříznivou sérii s Cerúndolem, s nímž v dosavadních třech zápasech uhrál jediný set. Naposledy mu podlehl ve dvou sadách minulou sobotu na turnaji v Pekingu.

Český tenista neudržel ve dvouhodinovém utkání servis pouze jednou, v osmém gemu druhého setu, což ho stálo sadu. Jednadvacátý nasazený Cerúndolo svůj jediný brejkbol proměnil díky úspěšnému prohozu za pomoci pásky, což Menšík vzal sportovně s úsměvem.

V úvodním gemu rozhodující sady prostějovský rodák odvrátil dva brejkboly, sám následně při Cerúndolovu podání udeřil a poté se dostal do vedení 3:0. Zápas Menšík zakončil při soupeřově servisu, jeho prudký return při mečbolu nedokázal Argentinec vrátit přes síť.

Už 60. vítězství v sezoně vybojoval v Šanghaji Alexander Zverev. Nejvýše nasazený německý tenista, jenž usiluje o posun na první místo světového žebříčku, zdolal Francouze Quentina Halyse 6:4, 6:7, 6:3. Dalším soupeřem letošního šampiona Roland Garros a US Open bude Alexandr Bublik z Kazachstánu, jenž rovněž ve třech setech vyřadil Američana Brandona Nakashimu.

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