Tenistky už v Bielu trénují na BJK Cup. Sestava ještě nekrystalizuje, říká Strýcová

České reprezentantky absolvovaly první tréninkové jednotky ve švýcarském Bielu, kde se v pátek a sobotu představí v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti domácímu výběru. Podle debutující kapitánky Barbory Strýcové si hráčky, ke kterým se už přidala čerstvá vítězka turnaje v Bogotě Marie Bouzková, zvykají na pomalejší povrch.
„Na to, že jsme tady teprve den a půl, jsme toho zvládly spoustu. Když jsme přijely, centrální kurt už byl připravený a mohly jsme si na něm dvě hodiny zatrénovat. Máme za sebou i ranní trénink, který proběhl moc fajn. Je to tady zatím skvěle připravené a šlape to jako švýcarské hodinky,“ uvedla Strýcová.
Kvalifikace proti Švýcarsku se odehraje v Bielu v hale na tvrdém povrchu. „Je to taková guma, občas se na tom objeví bublinky, takže to občas sjede. Bere to hodně rotace. Není to úplně ten nejrychlejší kurt, co znám,“ uvedla Strýcová. „Chce to ještě čas a pár tréninků, ale zatím si myslím, že to holkám sedí. Zvykají si i na ty míče, jak reagují přes trénink,“ řekla nástupkyně Petra Pály.
K týmu se v pondělí večer připojila i Bouzková, která přicestovala po vlastní ose z Kolumbie. Zde v neděli triumfovala na turnaji v Bogotě. „Přiletěla s vítězným pohárem a dobrou náladou. Půjde teprve trénovat. Potřebovala trochu zregenerovat po cestě. Přece jen ten jet lag tady je a musíme jí dát čas na to, aby se dala do kupy. Po vyhraném turnaji ale člověk cestuje a cítí se mnohem lépe,“ uvedla Strýcová.
Tým naopak na pár dní opustí Tereza Valentová, kterou čeká ve středu a ve čtvrtek maturita. Hned po ní se vrátí zpět do Bielu. „Rozhodně se ji rozptýlit nesnažíme. Je vidět, že si odehraje trénink a jde se učit, aby tu maturitu udělala. Je to netradiční, něco takového jsme ještě neměly, ale tak to je. Počítaly jsme s tím, takhle to bylo naplánované. Přiletí, odletí, zase přiletí a my se na ni budeme těšit,“ řekla Strýcová.
Čtyřicetiletá kapitánka má vedle Bouzkové a Valentové k dispozici také 14. hráčku světa Lindu Noskovou, wimbledonskou šampionku z roku 2023 Markétu Vondroušovou a Lucii Havlíčkovou. O sestavě zatím jasno nemá.
„Dávám si čas, ale samozřejmě bych lhala, kdybych řekla, že už o tom nepřemýšlím. Přemýšlím o tom dost intenzivně, ale ještě jsem neviděla hrát Marušku, která si ještě ani nevyzkoušela kurt. Máme teprve úterý a je tedy těžké teď říkat, jestli to krystalizuje. To ještě ne,“ konstatovala Strýcová.
Švýcarky, s nimiž se Češky utkají počtvrté za posledních šest let, povede 11. hráčka světového žebříčku Belinda Bencicová. V nominaci jsou i Viktorija Golubicová, Rebeka Masárová a Céline Naefová. Vítězky postoupí do finálové osmičky, jež se utká opět v Šen-čenu od 21. září.
„Já ty hráčky znám, zvláště Belindu. Hrály jsme proti sobě nebo i spolu třeba v deblech. Není tam žádná nevraživost. Samozřejmě až zápas začne, tak budeme chtít každá vyhrát, ale Švýcarky jsou příjemné a fajn,“ doplnila Strýcová.