Bouzková triumfovala v Bogotě a získala třetí titul v kariéře

Marie Bouzková slaví titul z tenisového turnaje v Bogotě. Na kolumbijské antuce ve finále po třísetové bitvě porazila Maďarku Pannu Udvardyovou 6:7, 6:2, 6:2. Přidala tak třetí triumf na okruhu WTA. Předtím se dvakrát radovala na tvrdém povrchu na Prague Open.
Aktuálně 26. hráčka světového žebříčku Bouzková uspěla v kolumbijské metropoli na druhý pokus, předloni tam finále prohrála. Nyní se radovala z prvního titulu jinde než v rodné Praze, Prague Open na tvrdém povrchu ovládla v letech 2022 a 2025.
Deváté kariérní finále rozehrála Bouzková dobře. Úvodní sadu ale k vítězství nedotáhla, ačkoli vedla 5:3 a v tie-breaku dokonce 5:0. Ještě za stavu 6:4 měla sedmadvacetiletá česká tenistka dva setboly, ale zkrácenou hru nakonec ztratila v poměru 7:9.
V dalších setech však Bouzková proti 92. hráčce světa potvrdila roli favoritky. V každé sadě stejně staré Maďarce vzala třikrát podání a po nechytatelném returnu hned při prvním mečbolu slavila titul.