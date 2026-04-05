Tenis

Bouzková triumfovala v Bogotě a získala třetí titul v kariéře


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková slaví titul z tenisového turnaje v Bogotě. Na kolumbijské antuce ve finále po třísetové bitvě porazila Maďarku Pannu Udvardyovou 6:7, 6:2, 6:2. Přidala tak třetí triumf na okruhu WTA. Předtím se dvakrát radovala na tvrdém povrchu na Prague Open.

Aktuálně 26. hráčka světového žebříčku Bouzková uspěla v kolumbijské metropoli na druhý pokus, předloni tam finále prohrála. Nyní se radovala z prvního titulu jinde než v rodné Praze, Prague Open na tvrdém povrchu ovládla v letech 2022 a 2025.

Deváté kariérní finále rozehrála Bouzková dobře. Úvodní sadu ale k vítězství nedotáhla, ačkoli vedla 5:3 a v tie-breaku dokonce 5:0. Ještě za stavu 6:4 měla sedmadvacetiletá česká tenistka dva setboly, ale zkrácenou hru nakonec ztratila v poměru 7:9.

V dalších setech však Bouzková proti 92. hráčce světa potvrdila roli favoritky. V každé sadě stejně staré Maďarce vzala třikrát podání a po nechytatelném returnu hned při prvním mečbolu slavila titul.

ČTĚTE TAKÉ

Bouzková si zahraje v Bogotě o titul. V semifinále vyřadila Ortenziovou

4. 4. 2026

Tenistky čeká kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové. Přípravu zahájily v Praze

5. 4. 2026

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.