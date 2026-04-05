Tenistky čeká kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové. Přípravu zahájily v Praze

Ve Švýcarsku odstartuje pro české tenistky kvalifikace na Pohár Billie Jean Kingové. Tým pod vedením Barbory Strýcové zahájil přípravu v Praze, kde se zaměřil především na čtyřhru. V pondělí se přesune do místa konání v Bielu. Zatím se musel obejít bez Marie Bouzkové, která se připojí po konci turnaje v Bogotě, kde se probojovala do finále.
Strýcovou čeká v Bielu premiéra v roli kapitánky. Nahradila Petra Pálu, jenž týmovou soutěž šestkrát vyhrál. „Nervozita už je u mě cítit. Kecala bych, kdybych řekla, že jsem úplně v klidu. Cokoliv dělám, a ještě když je to spojené s tenisem, tak mi na tom záleží. Přála bych si kvůli holkám a celému našemu týmu, aby se nám vstup povedl a byl vítězný. Moc mi na tom záleží,“ řekla Strýcová.
Několikanásobná vítězka Fed Cupu bude mít k dispozici Lindu Noskovou, Bouzkovou, Terezu Valentovou, Lucii Havlíčkovou a po zranění i Markétu Vondroušovou. Wimbledonská šampionka z roku 2023 by se mohla objevit na kurtech po třech měsících. Od ledna laborovala s ramenem.
„Jsem moc ráda, že můžu být zase v týmu. Tyhle soutěže mám moc ráda. Tím, že se vracím po té ruce, je super, že jsem tady s týmem a mám takovéto super tréninky s holkami. Jsem ráda, že můžu hrát,“ uvedla Vondroušová.
Vítězka turnaje právě v Bielu z roku 2017 se cítí fit. „Rameno je už dobré. Byla jsem trénovat dva týdny ve Španělsku, ale tolik singlových bodů jsem nenahrála. Rameno mě však nebolí, to je super zpráva. Teď je pro mě důležité si zahrát s holkami pár bodů, abychom věděly, jak na tom jsem,“ doplnila.
Tenistky zahájily přípravu dvoudenním soustředěním v Praze. Strýcová si ho pochvalovala. „Trénovaly jsme hlavně debly. Soustředění se událo proto, že přiletíme v pondělí, kdy kurt ještě nebude ready, a začnou pracovat až v úterý brzo ráno. Bude to velký fičák, protože už v pátek se hrají zápasy. Proto se udělalo soustředění, abychom byly pohromadě a daly se do kupy,“ popsala Strýcová.
Program otevřou v pátek dva singly. V sobotu se začne nově čtyřhrou a poté by měly následovat zbývající dvě dvouhry. „Bylo fajn si debl zahrát, abychom trochu věděly. Bude dost důležitý, protože se jím začíná druhý hrací den. Uvidíme, všechno se ukáže až tam,“ podotkla Strýcová.
V pondělí večer by se v Bielu měla připojit k týmu Bouzková, až dnes odehraje finále v Bogotě proti Maďarce Pannu Udvardyové. „Bude se snažit dorazit co nejrychleji. Sledovat ji budeme, hraje finále. Snad za námi dorazí jako vítězka,“ přála si kapitánka.
Švýcarky, s nimiž se Češky utkají počtvrté za posledních šest let, povede 12. hráčka žebříčku Belinda Bencicová. V nominaci jsou i Viktorija Golubicová, Rebeka Masárová a Céline Naefová. Vítězky postoupí do finálové osmičky, jež se utká opět v Šen-čenu od 21. září.
„Belinda je skvělá hráčka, která je kousek za top ten a hraje skvělý tenis. Bude to těžký soupeř. Není to ale jen Belindou, i Golubicová předvádí ve Fed Cupu vždy skvělé výkony. My ale máme také skvělý tým a jedeme tam s tím, že chceme vyhrát,“ doplnila Strýcová.