Dalibor Svrčina uspěl v prvním kole turnaje v Acapulcu, porazil 6:4 a 6:1 Jamese Duckwortha z Austrálie. Jeho dalším soupeřem bude nasazená pětka Ital Flavio Cobolli.
Svrčina si zahraje o druhé čtvrtfinále, v prvním kole v Acapulcu přehrál Duckwortha
Třiadvacetiletý Svrčina v prvním setu neudržel vedení 3:1, ale nakonec uspěl po brejku na 5:4. Ve druhé sadě už 123. hráč světa nezaváhal, třikrát sebral Duckworthovi servis a po hodině a 31 minutách postoupil.
Ve druhém kole Svrčina nastoupí proti dvacátému hráči žebříčku Cobollimu. Bude usilovat o postup do druhého čtvrtfinále v kariéře, dosud si ho neúspěšně zahrál jen loni v září v Chang-čou.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Acapulcu
Dvouhra – 1. kolo:
I-ping Wu (Čína) – Ruud (3-Nor.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:1), Šimabukuro (Jap.) – Mannarino (Fr.) 6:3, 6:4, Monfils (Fr.) – Džumhur (Bos.) 6:4, 7:6 (7:5), Svrčina (ČR) – Duckworth (Austr.) 6:4, 6:1, Zverev (1-Něm.) – Moutet (Fr.) 6:2, 6:4, Cobolli (5-It.) – Pacheco (Mex.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), Tiafoe (8-USA) – Borges (Portug.) 6:4, 6:4, Bellucci (It.) – Hijikata (Austr.) 7:6 (7:5), 6:3, Atmane (Fr.) – Dimitrov (Bulh.) 6:3, 6:3.