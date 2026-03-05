Tenis

Svrčina porazil opět po týdnu Duckwortha a v Indian Wells ho čeká Sinner


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dalibor Svrčina při své premiéře na prestižním tenisovém turnaji v Indian Wells postoupil po výhře 6:2, 6:4 nad Australanem Jamesem Duckworthem do 2. kola. Jeho příštím soupeřem bude hvězdný Jannik Sinner z Itálie.

Třiadvacetiletý Svrčina se do hlavní soutěže turnaje přezdívaného „pátý grandslam“ probojoval z kvalifikace, v jejímž rozhodujícím kole porazil krajana Víta Kopřivu. Los 109. hráče světa znovu po týdnu svedl s Duckworthem, jehož minulé úterý zdolal na úvod turnaje v Acapulcu podobným výsledkem 6:4, 6:1. V Kalifornii Svrčina žebříčkově lépe postavenému soupeři (83.) odvrátil všech sedm brejkbolů a postoupil za hodinu a půl.

V pátek se ostravský rodák Svrčina poprvé v kariéře střetne s aktuální světovou dvojkou Sinnerem. Čtyřnásobný grandslamový šampion hrál naposledy v polovině února v Dauhá, kde mu ve čtvrtfinále jako první Čech v historii uštědřil porážku Jakub Menšík.

Na turnaji mužů a žen v Indian Wells se představí celkem devět zástupců českého tenisu.

Související články

Osmdesátka sedmdesátkové tenisové ikony: Jan Kodeš si do dalších let přeje hlavně zdraví

1. 3. 2026

Osmdesátka sedmdesátkové tenisové ikony: Jan Kodeš si do dalších let přeje hlavně zdraví

Bouzková nestačila v Méridě na Frechovou a končí ve čtvrtfinále

28. 2. 2026

Bouzková nestačila v Méridě na Frechovou a končí ve čtvrtfinále
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.