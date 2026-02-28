Tenis

Bouzková nestačila v Méridě na Frechovou a končí ve čtvrtfinále


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková prohrála na turnaji v mexické Méridě tříhodinovou bitvu s Polkou Magdalenou Frechovou 3:6, 6:4, 3:6 a vypadla ve čtvrtfinále.

V utkání s 57. hráčkou světa přišla Bouzková, která je v pořadí WTA o 23 míst výše, osmkrát o podání. Z kurtu odešla poražena po více než třech hodinách. Frechová vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2.

Bouzková prohrála čtyři z posledních pěti zápasů na okruhu. V Méridě měla v prvním kole volno, v druhém jí pomohla skreč kolumbijské soupeřky Emiliany Arangové. Na předchozích turnajích v Dubaji a Dauhá skončila hned v prvním kole.

Výsledky tenisového turnaje žen v Méridě

Dvouhra – čtvrtfinále:

Frechová (Pol.) – Bouzková (4-ČR) 6:3, 4:6, 6:3, Paoliniová (1-It.) – Boulterová (Brit.) 0:6, 6:3, 6:3, Čang Šuaj (Čína) – Jiménezová (And.) 6:1, 6:3, Bucsaová (Šp.) – Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:4.

