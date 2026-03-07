Svrčina uhrál proti Sinnerovi dva gamy, Menšík porazil v Indian Wells Girona

Jakub Menšík ve svém úvodním duelu turnaje Masters v Indian Wells zdolal Američana Marcose Girona 7:5, 7:6 a postoupil do třetího kola. Dalibor Svrčina se o senzaci nepostaral, Janniku Sinnerovi podlehl 1:6, 1:6.
Menšík, jenž právě Sinnera v polovině února jako první Čech v historii porazil ve čtvrtfinále v Dauhá, zlomil v Indian Wells Girona vždy až v koncovkách. Soupeři nabídl deset brejkbolů, devět nicméně odvrátil. V tie-breaku už dvanáctý hráč žebříčku dominoval, po vedení 6:2 ho získal 7:4.
Jeho dalším soupeřem bude Španěl Alejandro Davidovich, s nímž prohrál poslední čtyři zápasy a celkově má vzájemnou bilanci 1:4. Turnaj v kalifornské poušti je pro Menšíka přípravou na obhajobu senzačního titulu v Miami.
Sinner měl předloni v březnu právě v Indian Wells pozitivní dopingový nález, po němž dostal jen tříměsíční trest. Jeho tamním maximem jsou dvě semifinále z let 2023 a 2024. Proti Svrčinovi začal po poslední prohře s Menšíkem přesvědčivě.
„Cítím se dobře. Jsem klidný, uvolněný. Strávil jsem hodně, opravdu hodně hodin na kurtu i v posilovně. Snažím se fyzicky zesílit,“ řekl čtyřiadvacetiletý Ital a vítěz čtyř grandslamů.