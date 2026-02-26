Jiří Lehečka prohrál na turnaji v Dubaji ve čtvrtfinále se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7. Kanaďanovi podlehl po necelých dvou hodinách. Do nejlepší čtyřky nepostoupil ani Jakub Menšík, který narazil v souboji s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem, jemuž podlehl 3:6, 6:3 a 2:6.
Dvojité české vyřazení. Lehečka ani Menšík do semifinále v Dubaji neprošli
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který plnil roli turnajové osmičky, prohrál s nejvýše nasazeným Augerem-Aliassimem třetí ze čtyř vzájemných zápasů a nestačil na něj potřetí za sebou. Doplatil na 41 nevynucených chyb. Kanadský tenista jich udělal dvacet tři, zaznamenal také šestnáct es.
První set ztratil Lehečka ve druhé polovině, kdy od stavu 3:2 už neuhrál ani game a Auger-Aliassime využil na příjmu druhý setbol. Na začátku druhé sady český tenista neproměnil dva brejkboly, později v osmém gamu čtyři odvrátil.
Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Auger-Aliassime získal od stavu 1:2 šest míčků po sobě a s nimi i celý zápas. V boji o finále se utká s třetím nasazeným Rusem Daniilem Medvěděvem.
Turnajová šestka Menšík prohrál první vzájemný zápas s Griekspoorem za hodinu a tři čtvrtě. Oba úvodní sety rozhodl vždy jediný brejk. Zatímco v prvním byl úspěšnější devětadvacetiletý Nizozemec, ve druhém vyrovnal o devět let mladší rodák z Prostějova a vynutil si třetí sadu.
V rozhodujícím dějství ale třináctý hráč světa Menšík nezvládl koncovku. Od stavu 2:2 už nedokázal udržet podání, neuhrál ani gem a s žebříčkově hůře postaveným soupeřem prohrál. Nezachránilo ho ani 16 es.