Noskové ani Krejčíkové druhé kolo v Torontu nevyšlo a s turnajem se v singlu loučí

Návrat na tenisové kurty po triumfu ve Wimbledonu jí nevyšel. Linda Nosková nestačila ve druhém kole v Torontu na Caty McNallyovou, se kterou prohrála 6:7 a 1:6. Končí také Barbora Krejčíková, Rusce Ljudmile Samsonovové podlehla potřetí za sebou, tentokrát 1:6 a 5:7.
Nosková vyhrála Wimbledon před necelým měsícem, v prvním českém grandslamovém finále v historii zdolala Karolínu Muchovou. První duel v přípravě na US Open přitom sedmá hráčka světového žebříčku dobře začala, nad McNallyovou vedla 5:1. Pak poprvé neudržela podání, nicméně za stavu 5:2 ještě měla dva setboly. Nakonec ztratila úvodní set v tie-breaku 5:7. Pak už získala jediný gem. Nedařil se jí ani servis, udělala jedenáct dvojchyb.
Rovněž jen dva sety si v Torontu zahrála Krejčíková. Coby 22. nasazená tenistka měla v úvodu volný los. Se Samsonovovou rychle prohrála první dějství 1:6, pak ale vedla 4:1. V maratonském šestém gemu však nevyužila tři brejkboly, vzápětí přišla o servis a v závěru už jen odvrátila dva mečboly.
Výsledky tenisového turnaje žen v Torontu
Výsledky tenisového turnaje žen v Torontu
Dvouhra – 2. kolo: McNallyová (USA) – Nosková (6) 7:6 (7:5), 6:1, Samsonovová (Rus.) – Krejčíková (22) 6:1, 7:5, Gauffová (4-USA) – Dayová (USA) 6:2, 7:5, Ósakaová (11-Jap.) – P. Udvardyová (Maď.) 6:2, 6:4, Jointová (Austr.) – Cirsteaová (14-Rum.) 6:4, 6:4, Mertensová (20-Belg.) – Bondárová (Maď.) 3:6, 6:4, 6:4, Ealaová (25-Filip.) – Parksová (USA) 6:1, 4:6, 6:2, Sakkariová (29-Řec.) – Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:2, Fernandezová (30-Kan.) – Zarazúaová (Mex.) 6:2, 6:2.