Tenisový „Souboj pohlaví“ vyhrál Australan Nick Kyrgios, Arynu Sabalenkovou z Běloruska porazil v Dubaji v exhibičním utkání s upravenými pravidly 6:3, 6:3.
„Souboj pohlaví“ vyzněl lépe pro muže, Kyrgios porazil Sabalenkovou
Zápas trval hodinu a 17 minut. Kyrgios, někdejší třináctý hráč světového žebříčku, v něm zvítězil, třebaže mu soupeřka třikrát sebrala servis.
Podle agentury AFP nemusel třicetiletý Australan ani příliš běhat nebo tvrdě trefovat míč, i když nebylo jasné, zda to bylo kvůli menšímu kurtu Sabalenkové. Zkusil i podání spodem a výměnu nakonec vyhrál.
„Je to skvělá šampionka,“ ocenil po mečbolu soupeřku Kyrgios. I sama Sabalenková byla spokojená a hned nepřímo nabídla odvetu.
„Podala jsem skvělý výkon. Miluju odvety a výzvy, ráda bych si znovu zahrála,“ řekla tenistka, která do haly vtančila v třpytivém plášti na tóny slavné písně Eye of the Tiger. V hledišti bylo 17 000 diváků, mezi celebritami se objevil například brazilský fotbalista Ronaldo.
Sedmadvacetiletá Sabalenková je držitelkou čtyř grandslamových titulů. Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu, v posledních letech ale hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky a v žebříčku klesl až do sedmé stovky.
Název exhibičního zápasu odkazoval na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.