Jakub Menšík je poprvé vítězem tradiční domácí ankety Zlatý kanár. Dvacetiletý hráč střídá loňskou držitelku Barboru Krejčíkovou, zároveň je prvním mužským vítězem od roku 2010, kdy se radoval Tomáš Berdych. Nejlepším hráčem se stal Jiří Lehečka, mezi ženami triumfovala Linda Nosková.
Zlatého kanára po patnácti letech dostal muž. Anketu vyhrál Menšík
Menšík ukončil patnáctileté čekání na samostatného mužského vítěze ankety. Naposledy v ní z jednotlivců uspěl v roce 2010 Tomáš Berdych. V letech 2012 a 2013 triumfoval český daviscupový tým. Menšík, který na vyhlášení chyběl, ukončil sezonu na 19. místě žebříčku ATP. Sezonu zahajoval o třicet příček níže.
„To, že jsem získal hlavní cenu, mě docela překvapilo a trochu i zaskočilo. Velmi si toho ocenění vážím,“ řekl ve videovzkazu Menšík, který se připravuje v zahraničí na novou sezonu. „Je to pro mě i velký závazek. Zatím se má tenisová kariéra vyvíjí výborně. Budu se snažit, aby to bylo ještě lepší a abych si toto ocenění krále českého tenisu zasloužil i v budoucnu,“ podotkl Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse obdržel v anketě časopisu Tenis a Českého tenisového svazu 62 hlasů. Druhá Nosková získala 46 hlasů, třetí byla deblová světová jednička Kateřina Siniaková s 31 hlasy. Ankety se zúčastnilo 149 osobností z řad funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů.
V kategorii mužů uspěl Lehečka, který nasbíral 80 hlasů, o čtrnáct více než Menšík. Oba hráči byli ocenění i jako členové daviscupového týmu s nehrajícím kapitánem Berdychem pro nejlepší tým roku. Mezi ženami vyhrála Nosková přesvědčivě. Jednadvacetiletá osmifinalistka letošního Wimbledonu obdržela 143 hlasů, druhá Karolína Muchová měla jen tři.
Potlesk vestoje si v sále v Přerově vysloužil Petr Pála, který letos skončil na pozici kapitána českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové. Padesátiletého trenéra, který získal s českým týmem šest fedcupových trofejí, nahradí od nové sezony Barbora Strýcová. Ovace si vysloužila i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která ukončila tento rok kariéru. Během ceremoniálu zhlédla i speciální video.
Ocenění pro nejlepší deblistku roku vyhrála Siniaková, která ukončila popáté v kariéře sezonu jako světová jednička ve čtyřhře. Vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové triumfovala po boku Američanky Taylor Townsendové na Australian Open, s Nizozemcem Semem Verbeekem poté vyhrála smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu.
Cenu za největší posun v žebříčku WTA získala Tereza Valentová. Osmnáctiletá tenistka TK Sparta Praha zahájila sezonu na 261. místě a ukončila ji na 56. příčce. Talentem roku se mezi chlapci stal Jakub Kusý, u dívek zvítězila Jana Kovačková.
Nejlepším tenistou na vozíčku se stal Pavel Gazda, seniorkou roku byla vyhlášena Barbora Koutná. Cenu ČTS za celoživotní přínos Českému tenisu obdrželi dlouholetý šéftrenér a funkcionář TK Precheza Přerov Vlastimil Melka a úspěšná hráčka Přerova Zdena Novotná.