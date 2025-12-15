Za skvělou sezonu v deblu se dočkala ocenění tenistka Kateřina Siniaková. Společně s Taylor Townsendovou byly poprvé vyhlášeny nejlepším párem čtyřhry sezony WTA. Devětadvacetiletá česká hráčka byla takhle oceněna už počtvrté, předtím třikrát s Barborou Krejčíkovou.
Siniaková je opět v nejlepším deblu roku, tentokrát s Townsendovou
Siniaková zakončila sezonu popáté na postu světové deblové jedničky a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. S Townsendovou triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se také probojovala do finále US Open. Townsendová ukončila sezonu jako světová dvojka. Siniaková získala ocenění po třech letech. S Krejčíkovou ovládly sezony 2018, 2021 a 2022.
Ocenění pro nejlepší hráčku sezony obhájila světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.
Cenu za největší posun v žebříčku získala Američanka Amanda Anisimovová a za comeback byla oceněna Švýcarka Belinda Bencicová. Nováčkem roku se stala Kanaďanka Victoria Mboková.