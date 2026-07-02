Tenis

Loňský semifinalista Fritz vyhrál ve druhém kole Wimbledonu nad Kypsonem


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký tenista Taylor Fritz ve druhém kole Wimbledonu porazil 6:2, 6:2 a 7:5 krajana Patricka Kypsona. Dalším soupeřem sedmého hráče světa bude Ital Lorenzo Sonego, nebo Kanaďan Gabriel Diallo.

Osmadvacetiletý Fritz nedal v prvních dvou setech o dva roky mladšímu Kypsonovi šanci. Ve třetí sadě se sice 113. hráč světa zvedl, dokázal smazat ztrátu jednoho brejku a odvrátit tři mečboly, ale Fritz další drama nedovolil.

Loňské semifinále v All England Clubu je pro Fritze druhým nejlepším výsledkem na grandslamu v kariéře. Jeho maximem je finále US Open z roku 2024, ve kterém podlehl aktuální světové jedničce Janniku Sinnerovi z Itálie.

Uspěl také Alex de Minaur z Austrálie, který si poradil 6:3, 6:2 a 6:2 s Adrianem Mannarinem z Francie. Šestý hráč světa by i díky příznivému losu chtěl ve Wimbledonu překročit čtvrtfinálovou hranici, která je jeho grandslamovým maximem.

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