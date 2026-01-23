Nejvýše nasazená Aryna Sabalenková postoupila do osmifinále Australian Open. Běloruská tenistka ani v třetím kole neztratila set, v zápase s Anastasií Potapovovou z Rakouska ale musela odvracet čtyři setboly. Nakonec zvítězila 7:6, 7:6.
Sabalenková i Alcaraz jsou na Australian Open v osmifinále
Bez ztráty setu je v osmifinále také první nasazený Carlos Alcaraz. Šestinásobný grandslamový vítěz zdolal Corentina Mouteta z Francie 6:2, 6:4, 6:1.
Dvaadvacetiletý Španěl, jehož maximem v Melbourne je čtvrtfinálová účast, bude v příštím kole hrát s Američanem Tommym Paulem. Toho čtyřikrát za sebou porazil a má s ním bilanci 5:2. Paulovi usnadnila postup skreč zraněného Španěla Alejandra Davidoviche, který po dvou hladce prohraných setech zápas vzdal.
Ruskou rodačku Potapovovou, která žije ve Vídni a od prosince reprezentuje Rakousko, dosud Sabalenková porazila dvakrát a výsledek jejich nejtěsnějšího setu byl 6:2. Tentokrát ale Potapovová dovedla obě sady do tie-breaků, i když v té druhé už prohrávala 0:4. Ve zkrácené hře jí však nestačil ani náskok 6:3, posléze nevyužila ani čtvrtou šanci.
„Hrála neuvěřitelný tenis. Někdy jsou dny, kdy prostě musíte bojovat,“ řekla sedmadvacetiletá Sabalenková, která usiluje o pátý grandslamový titul. V Melbourne triumfovala dvakrát, loni podlehla ve finále Američance Madison Keysové.
Sabalenková už na grandslamech vyhrála 19 rekordních tie-breaků za sebou. V dalším kole se utká s devatenáctiletou Victorií Mbokovou z Kanady, která hraje v Melbourne poprvé.