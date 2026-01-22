Novak Djokovič hladce prošel do 3. kola Australian Open. Srbský tenista porazil 6:3, 6:2, 6:2 Itala Francesca Maestrelliho a zatím na turnaji neztratil ani set. Dařilo se také Janniku Sinnerovi a Stanu Wawrinkovi.
Djokovič znovu neztratil set, postupuje i Sinner a veterán Wawrinka
Na kurtu se příliš dlouho nezdržel ani obhájce titulu Jannik Sinner. Druhý nasazený italský tenista zvítězil i díky 18 esům za necelé dvě hodiny nad domácím hráčem Jamesem Duckworthem 6:1, 6:4, 6:2. Jeho dalším soupeřem bude Američan Eliot Spizzirri, pro nějž je 3. kolo novým grandslamovým maximem.
Čtvrtý nasazený Djokovič proti Maestrellimu vyhrál 86 procent výměn po svém prvním podání a odvrátil čtyři z pěti brejkbolů, kterým čelil. Naopak sám italskému soupeři ze druhé stovky světového žebříčku šestkrát sebral podání a po dvou hodinách a 16 minutách se radoval z postupu.
Djokovič vyhrál 399. zápas na grandslamovém turnaji a 101. utkání v Melbourne. Jeho dalším soupeřem bude Botic van de Zandschulp, kterému patří 75. místo ve světovém žebříčku. S nizozemským tenistou má Djokovič bilanci vzájemných zápasů vyrovnanou 1:1. Loni s ním prohrál v Indian Wells.
Naopak Stan Wawrinka dokráčel k postupu do třetího kola až po více než čtyřapůlhodinovém dramatu. Čtyřicetiletý Švýcar zdolal v pěti setech francouzského kvalifikanta Arthura Géu, který v předchozím kole vyřadil nasazeného Jiřího Lehečku. Jednadvacetiletý Géa v generačním souboji hráčů z druhé stovky žebříčku dvakrát vedl, ale rozhodující supertie-break prohrál hladce 3:10.
Wawrinka je podle agentury AP prvním čtyřicátníkem v 3. kole grandslamu od roku 1978, kdy o postup do osmifinále v Melbourne bojoval čtyřiačtyřicetiletý Ken Rosewall. „Je to moje poslední Australian Open, takže se snažím vydržet co nejdéle. Dodali jste mi spoustu energie. Už nejsem mladý, takže jí potřebuju víc,“ poděkoval divákům vyčerpaný vítěz.