Tenis

Sinner porazil v dohrávce Medvěděva, finále v Římě odehraje s Ruudem


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jannik Sinner porazil v dohrávce semifinále v Římě Daniila Medvěděva 6:2, 5:7, 6:4 a prodloužil rekordní vítěznou sérii na turnajích Masters na 33 zápasů. Od premiérového triumfu na domácí akci, která mu jako jediná z devítky podniků elitní kategorie chybí ve sbírce, ho dělí poslední krok. Ve finále už na něho od pátku čeká Nor Casper Ruud.

Čtyřiadvacetiletý Sinner v pátek získal hladce první set, ve druhém se ale začal fyzicky trápit a po velkém boji nakonec sadu ztratil. Ve třetí sadě se po brejku ve třetím gemu ujal navzdory zdravotní indispozici vedení, duel pak byl za stavu 4:2 přerušen kvůli průtrži mračen. V dnešní dohrávce už světová jednička další drama nepřipustila. První dva mečboly na returnu ještě Ital neproměnil, při svém podání už do třetice uspěl.

V nedělním finále se Sinner může stát prvním Italem po padesáti letech, který domácí turnaj ve Foro Italico vyhraje. Naposledy tu uspěl Adriano Panatta v roce 1976. Navíc by se vyrovnal Novaku Djokovičovi, který je zatím jediným tenistou, který vyhrál všech devět turnajů Masters.

S někdejší světovou dvojkou Ruudem se Sinner utká popáté v kariéře. S norským tenistou, který se aktuálně v žebříčku propadl na 25. místo, ještě nikdy neprohrál a neztratil s ním ani set. V posledním vzájemném duelu vloni právě na římské antuce ho deklasoval 6:0, 6:1.

Výsledky tenisového turnaje v Římě

Muži (dotace 8 235 540 eur):

Dvouhra – semifinále:

Sinner (1-It.) – Medvěděv (7-Rus.) 6:2, 5:7, 6:4.

Velká série Siniakové s Townsendovou skončila v Římě v semifinále

Velká série Siniakové s Townsendovou skončila v Římě v semifinále

Sinner překonal v Římě Djokovičův rekord, Siniaková je v semifinále čtyřhry
