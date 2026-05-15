Velká série Siniakové s Townsendovou skončila v Římě v semifinále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Sedmnáct vítězství za sebou a dost. Vítězná série tenistek Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové skončila v semifinále debla na turnaji v Římě. Česká hráčka s americkou kolegyní prohrály dvakrát 4:6 se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová. Siniaková, která je světovou jedničkou ve čtyřhře a přišla o šanci na 37. trofej v deblu, s Townsendovou prohrály poprvé od lednového grandslamu Australian Open.

Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou útočily na čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Do Říma přijely s triumf z Madridu, Miami a Indian Wells.

Turnajovým sedmičkám podlehly po necelé hodině a půl. V úvodním setu ztratily Siniaková s Townsendovou servis hned v prvním gamu a manko už nedohnaly. Postupně nevyužily tři brejkboly, dva promarnily za stavu 3:4.

Druhou sadu měly Siniaková s Townsendovou lépe rozehranou. Po brejku vedly 3:0, náskok ale nedotáhly. Prohrály pět her po sobě a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou poté proměnily na servisu první mečbol.

