Velká série Siniakové s Townsendovou skončila v Římě v semifinále

Sedmnáct vítězství za sebou a dost. Vítězná série tenistek Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové skončila v semifinále debla na turnaji v Římě. Česká hráčka s americkou kolegyní prohrály dvakrát 4:6 se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová. Siniaková, která je světovou jedničkou ve čtyřhře a přišla o šanci na 37. trofej v deblu, s Townsendovou prohrály poprvé od lednového grandslamu Australian Open.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou útočily na čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Do Říma přijely s triumf z Madridu, Miami a Indian Wells.
Turnajovým sedmičkám podlehly po necelé hodině a půl. V úvodním setu ztratily Siniaková s Townsendovou servis hned v prvním gamu a manko už nedohnaly. Postupně nevyužily tři brejkboly, dva promarnily za stavu 3:4.
Druhou sadu měly Siniaková s Townsendovou lépe rozehranou. Po brejku vedly 3:0, náskok ale nedotáhly. Prohrály pět her po sobě a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou poté proměnily na servisu první mečbol.