Sinner opět vyřadil Zvereva a je v Monte Carlu ve finále

Jannik Sinner postoupil poprvé v kariéře do finále turnaje Masters v Monte Carlu. V semifinále vyřadil stejně jako na předchozích dvou turnajích Masters v Indian Wells a Miami světovou trojku Alexandera Zvereva, na monacké antuce německého rivala porazil 6:1, 6:4. Ve druhém semifinále zdolal Carlos Alcaraz Valentina Vacherota 6:4, 6:4.
Sinner tak stále živí naději na návrat do čela světového žebříčku. Ve finále se o tenisový trůn utká s obhájcem titulu a prvním hráčem žebříčku ATP Alcarazem v prvním vzájemném letošním duelu.
Sinner vstoupil do zápasu razantní a přesnou hrou a rychle se ujal vedení 4:0. Soupeři nedal prakticky šanci a úvodní set uzavřel za 35 minut na returnu. Ve druhé sadě byl čtyřnásobný grandslamový šampion na podání i nadále takřka neomylný a ve svých gamech ztratil jen dva fiftýny. V koncovce pak potrestal jediné zaváhání soupeře, v desátém gamu proměnil i čtvrtý nabídnutý brejkbol v zápase a duel ukončil. Zvereva porazil poosmé v řadě, popáté za sebou navíc bez ztráty setu.
Na turnajích Masters Sinner drží od loňského triumfu v Paříži sérii 21 výher. Do finále všech prvních tří akcí elitní kategorie v sezoně postoupil jako čtvrtý hráč historie – před ním to dokázali jen Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.