Na Masters v Monte Carlu jdou dál Lehečka i Macháč, zahrají si o čtvrtfinále

Jiří Lehečka i Tomáš Macháč si na turnaji Masters v Monte Carlu zahrají třetí kolo. Jedenáctý nasazený Lehečka otočil zápas s Alejandrem Tabilem z Chile a po vítězství 4:6, 7:6 a 6:3 ho ve třetím kole čeká Alexander Bublik z Kazachstánu. Macháč porazil v zápase plném chyb turnajovou šestnáctku Francisca Cerúndola z Argentiny 7:6, 6:3 a ve svém premiérovém osmifinále na monacké antuce vyzve světovou dvojku Jannika Sinnera z Itálie.
Lehečka první set prohrál po ztrátě podání za stavu 4:5. Druhou sadu pro sebe třináctý hráč světového žebříčku získal 7:4 v tie-breaku a zlomil Tabilův odpor. V rozhodujícím setu čtyřiadvacetiletý Čech odskočil do vedení 3:0 a dovedl utkání k postupu.
Macháč i Cerúndolo předvedli utrápený výkon, oba v zápase nasbírali přes 30 nevynucených chyb. První set český tenista vyhrál 7:2 v tie-breaku, když ho předtím za stavu 5:4 nedokázal dopodávat. Také druhou sadu zahájil ztrátou podání, Argentinec ale brejk nepotvrdil a naopak Macháč si ziskem čtyř gemů v řadě vypracoval rozhodující náskok, který už uhájil až do konce. Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem Sinnerem se utká počtvrté v kariéře. Dosud ho ani jednou neporazil a nezískal proti němu ani set.
Absolutním debaklem skončilo druhé kolo pro sedmého nasazeného Daniila Medvěděva. Bývalý první hráč žebříčku prohrál dvakrát 0:6 s Matteem Berrettinim z Itálie. Dva „kanáry“ utrpěl ruský tenista na okruhu ATP poprvé.
„Myslím, že to byl jeden z mých nejlepších výkonů v životě,“ citoval web ATP Berrettiniho, který v Monte Carlu startuje díky divoké kartě. „Netrefil jsem snad jen tři údery, přitom hrát proti někomu, jako je Daniil, není vůbec snadné,“ dodal.
Berrettini se stal teprve pátým hráčem od roku 1973, který na okruhu ATP porazil soupeře z první desítky žebříčku dvakrát 6:0. Naposledy to dokázal Belgičan David Goffin v roce 2016, kdy v Římě nadělil dva „kanáry“ Tomáši Berdychovi.