Tenis

Siniaková vzdala osmifinále dvouhry v Indian Wells


před 4 hhodinami

Kateřina Siniaková nedohrála kvůli zranění nohy osmifinálový zápas dvouhry v Indian Wells. Vzdala deváté nasazené Elině Svitolinové za stavu 1:6 a 1:1. Zatím není jasné, zda bude schopná pokračovat ve čtyřhře, v níž ji po boku Taylor Townsendové čeká semifinále proti turnajovým jedničkám Jasmine Paoliniové se Sarou Erraniovou.

Siniaková odehrála v kalifornské poušti vedle programu debla tři náročné třísetové bitvy ve dvouhře. Už po posledním duelu s Mirrou Andrejevovou si postěžovala na bolest kyčle a na v pohodě hrající Svitolinovou od počátku nestačila. První gem uhrála za stavu 0:5 a v pauze mezi sety si vyžádala ošetření. Pak ještě zkusila pokračovat a na úvod druhé sady uhájila servis, po další hře ale boj vzdala.

Svitolinová se ve čtvrtfinále utká s bývalou světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, osmifinálovou přemožitelkou Karolíny Muchové. O postup mezi čtyři nejlepší bude v Indian Wells usilovat i Linda Nosková, kterou čeká australská kvalifikantka Talia Gibsonová.

Nahrávám video
Muchová v Indian Wells stejně jako vloni nestačila na Šwiatekovou
Zdroj: ČT sport

Svou letošní neporazitelnost dál drží dvaadvacetiletý Španěl Carlos Alcaraz. První hráč světového žebříčku, který triumfem na lednovém Australian Open zkompletoval kariérní grandslam, postoupil do čtvrtfinále po výhře 6:1, 7:6 nad Casperem Ruudem z Norska.

Dál jde i obhájce titulu Jack Draper. Britský tenista, jenž loňskou sezonu nedohrál kvůli zranění ruky, zdolal po obratu pětinásobného šampiona a aktuální světovou trojku Novaka Djokoviče 4:6, 6:4, 7:6.

Osmatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce rekordních 24 grandslamových titulů, usiloval v Indian Wells o první čtvrtfinálovou účast od roku 2016, kdy tu získal svou dosud poslední pátou trofej. S Draperem, který hraje teprve druhý turnaj po půlroční zdravotní pauze, prohrál za dvě hodiny a 37 minut.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Indian Wells

Muži:

Dvouhra – 4. kolo:

Alcaraz (1-Šp.) – Ruud (13-Nor.) 6:1, 7:6 (7:2), Draper (14-Brit.) – Djokovič (3-Srb.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra – 4. kolo:

Svitolinová (9-Ukr.) – Siniaková (ČR) 6:1, 1:1 skreč, Rybakinová (3-Kaz.) – Kartalová (Brit.) 6:4, 4:3 skreč.

