Kateřina Siniaková nedohrála kvůli zranění nohy osmifinálový zápas dvouhry v Indian Wells. Vzdala deváté nasazené Elině Svitolinové za stavu 1:6 a 1:1. Zatím není jasné, zda bude schopná pokračovat ve čtyřhře, v níž ji po boku Taylor Townsendové čeká semifinále proti turnajovým jedničkám Jasmine Paoliniové se Sarou Erraniovou.
Siniaková vzdala osmifinále dvouhry v Indian Wells
Siniaková odehrála v kalifornské poušti vedle programu debla tři náročné třísetové bitvy ve dvouhře. Už po posledním duelu s Mirrou Andrejevovou si postěžovala na bolest kyčle a na v pohodě hrající Svitolinovou od počátku nestačila. První gem uhrála za stavu 0:5 a v pauze mezi sety si vyžádala ošetření. Pak ještě zkusila pokračovat a na úvod druhé sady uhájila servis, po další hře ale boj vzdala.
Svitolinová se ve čtvrtfinále utká s bývalou světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, osmifinálovou přemožitelkou Karolíny Muchové. O postup mezi čtyři nejlepší bude v Indian Wells usilovat i Linda Nosková, kterou čeká australská kvalifikantka Talia Gibsonová.
Svou letošní neporazitelnost dál drží dvaadvacetiletý Španěl Carlos Alcaraz. První hráč světového žebříčku, který triumfem na lednovém Australian Open zkompletoval kariérní grandslam, postoupil do čtvrtfinále po výhře 6:1, 7:6 nad Casperem Ruudem z Norska.
Dál jde i obhájce titulu Jack Draper. Britský tenista, jenž loňskou sezonu nedohrál kvůli zranění ruky, zdolal po obratu pětinásobného šampiona a aktuální světovou trojku Novaka Djokoviče 4:6, 6:4, 7:6.
Osmatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce rekordních 24 grandslamových titulů, usiloval v Indian Wells o první čtvrtfinálovou účast od roku 2016, kdy tu získal svou dosud poslední pátou trofej. S Draperem, který hraje teprve druhý turnaj po půlroční zdravotní pauze, prohrál za dvě hodiny a 37 minut.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Indian Wells
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Alcaraz (1-Šp.) – Ruud (13-Nor.) 6:1, 7:6 (7:2), Draper (14-Brit.) – Djokovič (3-Srb.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Svitolinová (9-Ukr.) – Siniaková (ČR) 6:1, 1:1 skreč, Rybakinová (3-Kaz.) – Kartalová (Brit.) 6:4, 4:3 skreč.