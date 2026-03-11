Tenis

Rychlý proces. Nosková za necelou hodinu postoupila v Indian Wells do čtvrtfinále


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Linda Nosková se na kurtu v Indian Wells dlouho nezdržela, za pouhých 55 minut 6:2, 6:0 vyřídila Alexandru Ealaovou z Filipín. Po hladké výhře ve svém prvním osmifinále na turnaji přezdívaném „pátý grandslam“ postoupila jednadvacetiletá Češka do čtvrtfinále, v němž se střetne s Australankou Taliou Gibsonovou.

Turnajová a nasazená čtrnáctka Nosková měla zápas proti o rok mladší Ealaové plně pod kontrolou. Nastřílela sedm es a nedopustila se žádné dvojchyby, pětkrát vzala 32. hráčce servis a sama odvrátila jediný brejkbol, jemuž čelila.

O postup do semifinále si Nosková zahraje s překvapením turnaje Gibsonovou. Jednadvacetiletá hráčka z kvalifikace, které v žebříčku patří až 112. pozice, vyřadila už tři nasazené hráčky včetně světové sedmičky Jasmine Paoliniové z Itálie.

Noskovou se dnes v Indian Wells pokusí napodobit další dvě Češky Karolína Muchová a Kateřina Siniaková. Muchovou v osmifinále čeká druhá nasazená Iga Šwiateková z Polska, Siniaková bude hrát s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Vedle dvouhry se Siniakové v kalifornské poušti daří i ve čtyřhře, s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupily už do semifinále.

