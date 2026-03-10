Kateřina Siniaková zdolala v Indian Wells obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou 4:6, 7:6, 6:3. Po téměř tříhodinovém boji postoupila na prestižním turnaji poprvé v kariéře do osmifinále. Její další soupeřkou bude Elina Svitolinová.
Siniaková po bitvě vyřadila Andrejevovou a čeká ji Svitolinová
Siniaková zahájila zápas s osmnáctiletou Ruskou výborně, dvakrát soupeřce sebrala podání a šla do vedení 3:1. Náskok ale neudržela a v koncovce o úvodní set přišla. Druhou sadu, v níž ani jedna z hráček opakovaně nedokázala potvrdit úspěšné brejky, vydřela elitní česká deblistka v tie-breaku 7:5.
Rozhodující třetí sadu otočila devětadvacetiletá Češka v závěru. V maratonském pátém gamu sice přišla jako první o podání, okamžitě ale turnajové osmičce brejk oplatila a znovu jí sebrala servis v dalším gamu. Zápas pak dokázala dopodávat, když nejprve odvrátila další tři brejkboly.
„Znamená to pro mě hrozně moc. Byl to velice těžký zápas. Mám za sebou dost hodin na kurtu, takže jsem se snažila co nejvíce bojovat a zůstat tam co nejdéle. Jsem pyšná na to, jak jsem to zvládla,“ řekla Siniaková. „Bylo to náročné i mentálně. Trochu mě mrzelo, že jsem neudržela náskok v prvním setu, ale to je tenis. Jsem moc ráda, že jsem zůstala na kurtu a bojovala každý míč. Snažila jsem se dostat co nejvíce míčků na druhou stranu, aby byly dlouhé výměny, a na konci přišlo trochu štěstíčka. Byla jsem ráda, že jsem to dotáhla do třetího setu a nakonec zvítězila,“ uvedla Siniaková.