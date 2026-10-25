Tenis

Siniaková triumfovala v Ósace, v singlu získala titul po třech letech


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Siniaková deklasovala Kruegerovou a má šestý titul z dvouhry
Zdroj: ČT sport

Kateřina Siniaková triumfovala na tenisovém turnaji v Ósace a vybojovala šestý titul na okruhu WTA z dvouhry. Ve finále deblová světová jednička deklasovala Američanku Ashlyn Kruegerovou za 64 minut 6:1, 6:0. V singlu vybojovala Siniaková první titul po třech letech.

Třicetiletá Češka porazila pětapadesátou hráčku žebříčku Kruegerovou i v pátém vzájemném utkání a vylepšila si bilanci z finálových duelů na okruhu na 6:5. Naposledy získala ve dvouhře trofej před třemi lety v Nan-čchangu, ve finále tehdy zvítězila nad krajankou Marií Bouzkovou.

Rodačka z Hradce Králové přišla v tomto týdnu na turnaji v Ósace o jediný set. V prvním kole jí pomohla skreč Američanky Peyton Stearnsové za stavu 6:4, 0:6, 4:0.

Pak porazila Polku Magdu Linetteovou, Mary Stoianaovou z USA a Britku Katie Boulterovou. V novém žebříčku WTA by se měla posunout o 37 míst na 49. příčku.

Siniaková dominovala v Ósace jako první česká hráčka. Vloni tam neúspěšně bojovala o titul Tereza Valentová, která podlehla ve finále Kanaďance Leylah Fernandezové. Dvaadvacetiletá Kruegerová naopak nenavázala na triumf z roku 2023.

Siniaková se vypořádala i se zhruba hodinovým přerušením kvůli dešti. Finále zastavil v prvním setu za stavu 2:1 pro Češku a ta po návratu na kurt už nedovolila soupeřce jediný game.

První set dotáhla po dalších dvou brejcích a Kruegerová nenašla na její hru recept ani pak. Na začátku druhé sady Siniaková odvrátila jediný brejkbol a následně jí nadělila „kanára“. Američanka uzavřela finále při prvnímu mečbolu české tenistky dvojchybou.

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