Lehečka se třetího finále v Bruselu nedočká

Jiří Lehečka bruselský hattrick letos nezkompletuje. S Tallonem Griekspoorem z Nizozemska prohrál po setech 6:4, 4:6 a 3:6.
Dvacátý hráč žebříčku Lehečka a druhý nasazený tenista nepotvrdil proti Griekspoorovi roli papírového favorita. Světové šedesátce podlehl za dvě a čtvrt hodiny. Čtyřiadvacetiletý český tenista dokázal vzít servis o šest let staršímu soupeři jen v prvním setu, v dalších dvou sadách ztratil vždy jednou podání on a prohrál s Griekspoorem i třetí vzájemný zápas. První dvě porážky utrpěl před pěti lety na challengerech v počátcích své profesionální kariéry.
V minulých dvou letech se Lehečkovi dařilo na European Open lépe. V roce 2024 ještě v Antverpách a loni po přesunu turnaje už v Bruselu si zahrál, byť neúspěšně, o titul.