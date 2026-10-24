Jízda Siniakové v Ósace pokračuje a zahraje si o šestý titul, Bouzková v Ning-po neuspěla

Po třech letech se opět představí ve finále turnaje WTA ve dvouhře. Kateřina Siniaková v Ósace nekončí, po výhře nad Britkou Katie Boulterovou 6:1 a 6:4 se utká o titul s Američankou Ashlyn Kruegerovou a bude usilovat o šestý triumf v kariéře. Naopak Marie Bouzková semifinále turnaje v Ning-po nezvládla, když s Leylah Fernandezovou z Kanady prohrála 3:6 a 5:7.
Třicetiletá Siniaková porazila nasazenou osmičku Boulterovou za hodinu a 25 minut. Ve dvouhře postoupila do 11. finále v kariéře, v zápasech o titul má zatím bilanci 5:5. Naposledy triumfovala v říjnu 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvítězila ve finále nad Marií Bouzkovou.
S dvaadvacetiletou Kruegerovou se Siniaková utká popáté. Zatím ji vždy porazila, naposledy ji zdolala vloni na travnatém turnaji v Bad Homburgu 7:5 a 6:2. Světová osmapadesátka Boulterová prohrála s českou tenistkou pošesté za sebou. Od března podlehla také třikrát Karolíně Muchové a dvakrát Lindě Noskové.
Siniaková, která v Ósace porazila bez ztráty setu i Američanku Mary Stoianaovou či Polku Magdu Linetteovou, vyhrála první sadu proti Boulterové za půl hodiny. Po dvou brejcích utekla do vedení 5:0 a později využila čtvrtý setbol.
Ve druhé sadě Boulterová duel lehce zdramatizovala. Poté, co Siniakové vzala ve druhém gemu podání, vedla 2:0. Rodačce z Hradce Králové se ale podařilo vyrovnat na 3:3 a v devátém gemu připravila Britku po sedmém využitém brejkbolu o servis ještě jednou. Utkání poté dopodávala a využila druhý mečbol.
Bouzková v Ning-po ztratila první set poté, co čtyřikrát přišla o podání. Ani ve druhé sadě se jí na servisu nedařilo a při skóre 5:4 se při vlastním podání ani nedostala k setbolu. Pak sice za stavu 5:6 odvrátila na servisu dva mečboly, na třetí už ale nestačila.
V této sezoně se Bouzková v semifinále představila potřetí, ale poprvé prohrála. V Nottinghamu a Bogotě došla až k titulu. Fernandezovou ve finále čeká světová jednička a obhájkyně titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu.