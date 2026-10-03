Tenis

Siniaková svedla v Pekingu se Svitolinovou třísetovou bitvu, nakonec prohrála


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kateřina Siniaková vypadla na tenisovém turnaji v Pekingu ve druhém kole. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála po boji 6:1, 4:6 a 2:6.

Siniaková s přehledem získala první set. Světové jednička ve čtyřhře poté ve druhé sadě nabrala ztrátu 1:5 a i když dokázala snížit na rozdíl jediného bodu, Svitolinová s vypětím sil srovnala.

V rozhodujícím setu Siniaková ustála maratonskou druhou hru, ve které odvrátila čtyři brejkboly. Svitolinová však postupně získala převahu a třicetileté Češce nepomohly ani dva odvrácené brejkboly při vlastním podání.

V Pekingu se ještě v sobotu představí Marie Bouzková, která ve druhém kole nastoupí proti Kimberly Birrellové z Austrálie, a v mužské soutěži na společném turnaji i Jakub Menšík. Toho čeká argentinský tenista Francisco Cerúndolo.

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