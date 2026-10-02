Čtyři české tenistky postoupily v pátek do třetího kola turnaje v Pekingu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková porazila Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou 6:4, 6:1 a příště narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. Karolína Muchová si poradila s Britkou Katie Boulterovou 7:6 a 6:1 a její další soupeřkou bude Ljudmila Samsonovová, která vyřadila Lindu Fruhvirtovou po setech 6:2, 3:6, 6:3. Ve třetím kole se představí i Sára Bejlek, jež postoupila přes Australanku Maddison Inglisovou po setech 6:3 a 7:5. Nikola Bartůňková přehrála Magdalenu Frechovou dvakrát 6:2.
Jednadvacetiletá Nosková zvládla první utkání poté, co minulý týden triumfovala v Šen-čenu s českými tenistkami v Poháru Billie Jean Kingové. Ruseovou, 62. hráčku světa, vyřadila za hodinu a 24 minut. Oplatila jí letošní porážku z travnatého turnaje v Bad Homburgu.
Nasazená pětka Nosková sice v prvním setu přišla o vedení 3:0, sadu ale získala v koncovce, kdy soupeřce vzala servis v desátém gemu. Druhý set už měla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy pod kontrolou. Utekla brzy do vedení 5:0, a přestože v šesté hře nevyužila na příjmu dva mečboly, vzápětí si při svém servisu vypracovala další dvě šance a tu poslední zužitkovala.
Muchová po otočce v prvním setu nepřipustila senzaci
Muchová se rozjížděla pomalu. V prvním setu prohrávala 1:4, dokázala však vybojovat tie-break a v něm uspěla 7:3. Ve druhém setu už turnajová sedmička nedala Boulterové šanci a dovolila jí jediný game.
O účast v osmifinále si třicetiletá Muchová zahraje se Samsonovovou, proti které nastoupí potřetí v kariéře. Česká tenistka vyhrála oba dosavadní vzájemné zápasy, utkání se však hrála před sedmi lety.
Fruhvirtová vzala favoritce set
Jednadvacetiletá Fruhvirtová, která postoupila do hlavní soutěže jako šťastná poražená z kvalifikace, nenavázala na vítězství z prvního kola proti Číňance Paj Čuo-süan. Duel se Samsonovovou ztratila po dvou hodinách a 42 minutách hry. V utkání přišla pětkrát o servis, udělala také devět dvojchyb. Využila tři ze 14 brejkbolů.
První set Fruhvirtová prohrála kvůli dvěma ztraceným servisům, sama nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. Ve druhé sadě sice česká hráčka přišla o vedení 3:1, v osmém gemu ale získala další brejk a poté proměnila šestý setbol. Také v rozhodující sadě vedla Fruhvirtová 3:1 s brejkem, dalších pět her ale ztratila a prohrála tím i celé utkání.
Výsledky tenisového turnaje v Pekingu
Výsledky tenisového turnaje v Pekingu
Ženy: dvouhra – 2. kolo: Nosková (5-ČR) – Ruseová (Rum.) 6:4, 6:1, Samsonovová (29-Rus.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 3:6, 6:3, Andrejevová (4-Rus.) – Jüan Jüe (Čína) 3:6, 6:0, 6:0, Šnajderová (11-Rus.) – Tjenová (Indon.) 6:0, 6:4, Krausová (Rak.) – Potapovová (16-Rak.) 4:1 skreč, Jastremská (Ukr.) – Chwaliňská (17-Pol.) 6:3, 6:1, Golubicová (Švýc.) – Stearnsová (28-USA) 6:4, 3:6, 6:3.