Siniaková a Menšík v Pekingu začali vítězně, Macháč se ne a ne chytit

Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6:4, 7:6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetteovou 6:4, 6:3. Naopak Tomáš Macháč prohrál 3:6, 2:6 se Slovákem Alexem Molčanem. Od srpnového návratu po zranění už ztratil pět ze šesti zápasů.
Menšík získal první set bez větších problémů, ve druhém ale musel čtrnáctý hráč světa zabojovat o postup v tie-breaku. V něm sice prohrával 0:2 a poté ztratil náskok 4:2, ale nakonec uspěl 7:5.
Ve druhém kole Menšík narazí na Francisca Cerúndola. S argentinským soupeřem zatím prohrál obě dosavadní utkání. Předloni v Pekingu mu jednadvacetiletý Čech podlehl ve dvou setech.
Siniaková byla v závěru minulého týdne součástí úspěšného českého týmu, který v Číně vybojoval Pohár Billie Jean Kingové. Do zápasů nezasáhla. V Pekingu začala prohraným servisem, ale rychle vyrovnala na 2:2 a pak už Linetteovou přehrávala. Po hodině a půl si tak vybojovala duel se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, jež ho mimo jiné připravila o Wimbledon, a od té doby se na kurtu trápí. Po vyřazení v 1. kole US Open českým novinářům řekl, že není ani na dvaceti procentech svého tenisu, a příliš se mu nedaří ani o měsíc později. V Pekingu si v kvalifikaci proti Němci Yannicku Hanfmannovi připsal první výhru od květnového Roland Garros, následně však prohrál s Arthurem Geou.
Po odhlášení dalšího Francouze Arthura Rinderknecha dostal český tenista na turnaji druhou šanci, ale na rozdíl od Lindy Fruhvirtové ji nevyužil. S úspěšným kvalifikantem Molčanem prohrál za hodinu, aniž by se dostal k jedinému brejkbolu.