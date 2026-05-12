Tenis

Siniaková s Townsendovou vyhrály pošestnácté v řadě


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pokračují ve skvělých výkonech a i do turnaje v Římě vstoupily úspěšně. Americko-filipínský pár Hailey Baptisteová, Alexandra Ealaová porazily jasně 6:2, 6:1. Nasazené dvojky zaznamenaly 16. vítězství v řadě. Příště narazí na Rumunky Soranu Cirsteaovou a Jacqueline Cristianovou.

Siniaková s Townsendovou usilují o čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Před Římem triumfovaly v Madridu, Miami a Indian Wells. Třicetiletá Siniaková, aktuální světová jednička v deblu, může získat 37. trofej ze čtyřhry.

Česko-americká dvojice dnes vyhrála na antuce za 69 minut. V obou setech využily Siniaková s Townsendovou brzké vedení 4:0. Duel proti Baptisteové a Ealaové, které nahradily odhlášenou dvojici Leylah Fernandezová, Elisabetta Cocciarettová, ukončily proměněným třetím mečbolem.

