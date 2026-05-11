Svitolinová k uvolňování sankcí pro Bělorusy: Je smutné, že se o tom vůbec uvažuje

Elina Svitolinová nesouhlasí s kroky Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil sportovním federacím zrušit sankce proti běloruským sportovcům. Ukrajinská tenistka upozornila, že její země dál čelí ruským útokům za podpory Běloruska.
„Rakety dál směřují na Ukrajinu a tyhle dvě země jsou stále považovány za agresory,“ řekla desátá hráčka světa. „Je to pro nás velmi smutné a bolestné vidět, že se o tom vůbec uvažuje a mluví. Je to velmi těžké téma. Mám toho tolik co říct. Myslím si, že teď není správný čas. Rozhodně tato jednání nepodporuji,“ uvedla jednatřicetiletá rodačka z Oděsy.
Podle doporučení MOV by měly sportovní federace zrušit opatření proti běloruským sportovcům přijatá po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Do mezinárodních soutěží se tak podle MOV mohou vrátit běloruské týmy, smějí reprezentovat i s hymnou a vlajkou. Konečné slovo ale mají jednotlivé federace. Suspendace ruských sportovců platí dál.
Mezinárodní tenisová federace ITF zatím doporučení MOV neakceptovala a opatření proti běloruským sportovcům ponechala beze změn. Situace se ale může změnit v říjnu, kdy je na programu výroční valná hromada ITF, na níž se bude o statusu členství běloruského svazu hlasovat.
Pro možnost hrát opět pod svou vlajkou se již vyslovila například běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková.