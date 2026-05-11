Nosková v Římě na Cirsteaovou nestačila, vypadla také Bartůňková

Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila, s Rumunkou Soranou Cirsteaovou prohrála 2:6, 4:6. Třináctá tenistka světového žebříčku ztratila utkání proti nasazené šestadvacítce za hodinu a 22 minut. Neuspěla ani Nikola Bartůňková, která podlehla světové desítce Elině Svitolinové 2:6, 3:6.
Jednadvacetiletá Nosková prohrála letos s Cirsteaovou potřetí. Se soupeřkou, která je o patnáct let starší, má nyní bilanci 2:3. Neoplatila jí například březnovou porážku z Miami. Rumunka potvrzuje v Římě dobrou formu, v předchozím kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy se nemohla opřít o servis, přišla o něj čtyřikrát. Udělala také sedm dvojchyb a 25 nevynucených chyb. Cirsteaová jich měla 12.
Nosková ztratila první set po nevydařeném úvodu, kdy brzy ztrácela 0:4. Ve druhé sadě sice otočila stav z 1:3 na 4:3, Cirsteaová ji ale v devátém gemu opět brejkla a doservírovala duel čistou hrou.
Ještě horší bilanci na servisu měla Bartůňková, která prošla do hlavní soutěže jako šťastná poražená za odhlášenou Kanaďanku Victorii Mbokovou a ve třetím kole vyřadila loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou z USA. Proti nasazené sedmičce Svitolinové udržela jen jedno z osmi podání a udělala osm dvojchyb.
Bartůňková zahájila první set bojovně a ujala se vedení 2:1 s brejkem. O jedenáct let starší Svitolinová ale poté pěti gamy vývoj otočila. Ve druhé sadě Bartůňková semifinalistku letošního Australian Open třikrát brejkla, ani jednou ale výhodu nepotvrdila. Od stavu 3:2 prohrála čtyři gamy za sebou a duel definitivně ztratila. V novém žebříčku WTA se přesto posune na životní 65. místo.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Římě
Muži (dotace 8 235 540 eur)
Dvouhra – 3. kolo
Rubljov (12-Rus.) – Davidovich (21-Šp.) 6:4, 6:4
Pellegrino (It.) – Tiafoe (20-USA) 7:6 (10:8), 6:1
Basilašvili (Gruz.) – Nakashima (30-USA) 7:6 (7:5), 6:4
Landaluce (Šp.) – Bellucci (It.) 6:4, 6:3
Sinner (1-It.) – Popyrin (Austr.) 6:2, 6:0.
Ženy (dotace 7 228 080 eur)
Dvouhra – 4. koloCirsteaová (26-Rum.) – Nosková (13-ČR) 6:2, 6:4
Gauffová (3-USA) – Jovicová (16-USA) 5:7, 7:5, 6:2
Ostapenková (Lot.) – Kalinská (22-Rus.) 6:1, 6:2
Svitolinová (7-Ukr.) – Bartůňková (ČR) 6:2, 6:3
M. Andrejevová (8-Rus.) – Mertensová (21-Belg.) 6:3, 6:3.
Čtyřhra – 1. kolo
Bucsaová, Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Malečková, Škoch (ČR) 6:2, 6:2