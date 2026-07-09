Siniaková s Townsendovou ve Wimbledonu další grandslamový titul nepřidají

Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes podlehly čínsko-francouzské dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová 6:7. 5:7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratily za necelé dvě hodiny.
Nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou nevyužily šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázaly na červnový triumf z Roland Garros a prohrály po devíti zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 2024, loni zvítězily na Australian Open.
„Obrovská škoda. Z naší strany to byl trochu den blbec. Měly jsme to dobře rozehrané. Dnes jsme se ale necítily v naší hře, jak jsme zvyklé. Bylo tam více chyb, a když jsme to měly dobře rozehrané, tak jsme to nedokázaly dokončit. Určitě to bolí, ale na druhou stranu i přes to trápení, kterým jsme si prošly, jsme byly celkem blízko,“ řekla Siniaková.
Třicetiletá Češka mohla ve Wimbledonu uspět počtvrté, vedle Townsendové tam uspěla v letech 2018 a 2022 s Barborou Krejčíkovou. Nevyužila příležitost na zisk celkově 13. grandslamového titulu, vloni zvítězila ještě ve wimbledonském mixu s Nizozemcem Semem Verbeekem. Tento titul ale letos neobhajuje.
Siniaková s Townsendovou, které před čtvrtečním utkáním procházely turnajem bez ztráty setu, přišly o první sadu za 66 minut. Nejprve nevyužily vedení 3:1, v sedmé hře promarnily sedm brejkbolů a set ztratily v tie-breaku. V něm nedotáhly náskok 5:1, ztratily pět výměn po sobě a v dramatické koncovce prohrály po neodvráceném třetím setbolu 8:10.
Ani ve druhé sadě česko-americkému páru nevyšel závěr. Siniaková s Townsendovou nejprve nevyužily za stavu 5:4 na příjmu dva setboly a vzápětí přišly o podání. Kuo Chan-jü s Mladenovicovou poté uzavřely zápas čistou hrou, Siniaková při prvním mečbolu zahrála bekhend do sítě.
„Jedeme dál. Teď už se to nevrátí. Tento den se nám nesešel, ale jinak máme super sezonu. Byla by obrovská škoda se v tom nějak utápět. Je potřeba si z toho vzít nějaké věci. Říkaly jsme si, abychom držely spolu, to je to, co nás dělá silné. Měly jsme pár bloků, kdy se každá z nás trápila se svým, a říkaly jsme, že tam můžeme být ještě víc pro sebe a podpořit se, abychom držely společnou energii. Všichni to známe, potvrzovat není nikdy nic jednoduchého. Ten terč má na zádech spousta šňůrek a my měly super šňůru, která se teď přetrhla,“ uvedla Siniaková.