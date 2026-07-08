Britská senzace Fery vyzve v semifinále Wimbledonu Zvereva

Arthur Fery, jenž na turnaji startuje na volnou kartu, senzačně postoupil ve třech setech přes Itala Flavia Cobolliho do semifinále Wimbledonu. Soupeřem britského tenisty v boji o finále bude letošní vítěz Roland Garros Alexander Zverev z Německa, který v souběžně hraném čtvrtfinále také bez ztráty sady zdolal Američana Taylora Fritze.
Syn francouzských rodičů narozený ve Francii Fery, jenž ale vyrůstal pět minut od All England Clubu, porazil finalistu Roland Garros a devátého nasazeného Cobolliho 6:4, 7:6, 6:0. Turnajová dvojka Zverev ukončil dlouhou sérii porážek s Fritzem vítězstvím 6:4, 6:4, 6:2.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří obhájce titulu Jannik Sinner z Itálie a sedminásobný vítěz Novak Djokovič ze Srbska.
Třiadvacetiletý Fery vstoupil do Wimbledonu jako 114. hráč žebříčku a nyní je teprve pátým britským semifinalistou mužské dvouhry v profesionální éře. Je také nejníže postaveným semifinalistou turnaje od roku 2001, kdy si pro triumf dokráčel tehdy 125. hráč světa Goran Ivaniševič. Vedle Chorvata si před Ferym na divokou kartu zahráli grandslamové semifinále už jen Jimmy Connors na US Open 1991 a Henri Leconte na Roland Garros 1992.
Fery v horkém londýnském počasí nevykazoval žádné známky únavy navzdory tomu, že předtím během turnaje strávil na kurtu 14 hodin a v minulých dvou kolech vždy bojoval o postup pět setů.
Druhý nasazený Zverev ve svém prvním wimbledonském čtvrtfinále ukončil sedmizápasovou sérii porážek s Fritzem. Američan si nechal v druhém setu ošetřit koleno a devětadvacetiletý Němec si koncentrovaným výkonem došel po necelých dvou hodinách pro výhru.