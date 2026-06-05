Menšík nestačil na Zvereva. Siniaková s Townsendovou postoupily na Roland Garros do finále

Jakub Menšík na Roland Garros do premiérového finále grandslamu nepostoupil. Alexanderu Zverevovi podlehl 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6. O titul si Němec zahraje s italským tenistou Flaviem Cobollim. Do finále ho poslal bez boje krajan Matteo Arnaldi, který podle pořadatelů nemohl nastoupit kvůli nemoci. Kateřina Siniaková zabojuje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S Američankou Taylor Townsendovou porazily v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 6:0, 6:1.
Menšík proměnil jeden ze čtyř brejkbolů, o servis naopak přišel čtyřikrát. V poměru vítězných míčů ho Zverev předčil 42:32, rodák z Hamburku zaznamenal také osm es. „Ty poslední dva týdny tady hrál (Menšík) úžasně. Věděl jsem, že to bude asi největší výzva, jaké jsem tady letos čelil. Zvládl jsem to a vyhrál jsem. Jsem za to moc rád,“ řekl Zverev.
Souboj začal před zraky osminásobného grandslamového vítěze Američana Andreho Agassiho nebo české legendy Jana Kodeše opatrně. První brejkboly si vypracoval Menšík v osmé hře, ani jednu ze tří šancí ale nevyužil. Naopak Zverev jedinou později proměnil. V závěru setu brejkl Menšíka na 6:5 a sadu dopodával.
Ani ve druhém dějství se nedařilo Menšíkovi vrátit do hry. O servis přišel už ve třetí hře. Poté sice na přijmu stáhl manko z 0:40 na shodu, ale k brejkbolu se nedostal. Zverev následně získal podání českého tenisty ještě v sedmém gamu a set uzavřel na servisu čistou hrou.
Ve třetím setu si Menšík vyžádal za stavu 2:1 několikaminutové ošetření mimo kurt. Ještě předtím si nechal promasírovat krk. Pauza českému hráči pomohla. Po návratu sebral v šesté hře Zverevovi poprvé podání a sadu i díky řadě povedených kraťasů dotáhl.
Obrat však už Menšík nedokončil. Hned v úvodu čtvrté sady ho Zverev opět brejkl a utekl do vedení 3:0. Český tenista sice vzápětí odvrátil dva brejkboly a udržel naději, olympijský šampion z roku 2021 mu však od té doby dovolil na příjmu jen dva fiftýny a duel dotáhl k vítězství.
„Ve třetím setu začal hrát úžasně. Opravdu se posunul na další level. Ale tohle je grandslam, kde se může hrát i na pět setů. Soupeři se zlepšují a musíte se s tím vypořádat. Zvládl jsem to a věřím, že odehraju další velký zápas v neděli,“ doplnil Zverev.
Šestadvacátý nasazený Menšík prohrál s nasazenou dvojkou Zverevem i podruhé. Neoplatil mu dubnovou porážku z osmifinále turnaje v Madridu. I tak český tenista odjede z Francie s grandslamovým maximem a ve světovém žebříčku by se měl posunout příští týden na 17. místo.
Prostějovský rodák nevyužil šanci stát se prvním českým finalistou Roland Garros od Petra Kordy v roce 1992. Naposledy se z Čechů dostal do finále grandslamu Tomáš Berdych ve Wimbledonu 2010.
Zverev se přiblížil prvnímu grandslamovému titulu. Ve čtvrtém grandslamovém finále a druhém v Paříži narazí na Cobolliho, jenž v semifinále neodehrál jediný míček. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a na tiskové konferenci krátce před začátkem oznámil, že nebude schopen nastoupit. Cobolli tak postoupil bez boje. Čtrnáctý hráč žebříčku ATP si už postupem do semifinále vylepšil maximum. Životní turnaj prožívá v 24 letech.
Siniaková s Townsendovou v semifinále dominovaly
V nedělním finále se utkají na pařížské antuce se srbsko-kazašským párem Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
Siniaková s Townsendovou navázaly proti Dabrowské a Stefaniové na letošní výhru z Miami, kde uspěly poměrem 4:6, 6:4, 10:3. V Paříži s nimi ztratily jedinou hru.
Siniaková s Townsendovou, které plní roli nasazených jedniček, porazily turnajové čtyřky Dabrowskou a Stefaniovou za 62 minut. Na Roland Garros postoupily společně do finále poprvé, vloni vypadly ve čtvrtfinále. Na letošním turnaji zatím přišly o jediný set.
„Myslím si, že jsme zahrály jeden z nejlepších zápasů. Fakt jsme hrály skvěle od začátku až do konce a vlastně se nám to sešlo, že jsme obě byly ‚in’. Obě jsme hrály prostě nejlepší tenis, takže já jsem si to hrozně moc užila. Jsem ráda, že si zahrajeme další finále,“ řekla Siniaková.
V prvním setu povolily s Townsendovou soupeřkám třináct her a nadělily jim kanára. Ve druhé sadě česko-americký pár nezískal jen úvodní gem, od stavu 0:1 pak ale šesti hrami v řadě dovedl duel k vítězství. Turnajové jedničky ukončily zápas hned při prvním mečbolu.
„Když jsme šly do zápasu, tak nečekáte, že vyhrajete s takovým rozdílem. Soupeřky jsou za mě super tým, super hráčky a dělají chaos na síti. Různě přebíhají, takže jsme čekaly těžký zápas. Ale hrály jsme fakt skvěle, zvládaly jsme hrát to, co jsme chtěly, hrály jsme agresivně. Gamy byly vyrovnané, ale prostě všechno spadlo na naši stranu, což bylo super,“ uvedla Siniaková.
Česko-americká dvojice, která před Roland Garros triumfovala na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala 22. vítězství z posledních 23 zápasů, do nichž nastoupila. Může získat třetí společný grandslamový titul po předloňském Wimbledonu a loňském Australian Open.
Třicetiletá Siniaková triumfovala na pařížské antuce v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově česká tenistka bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.
Kovačková v semifinále juniorky podlehla budoucí krajance
Patnáctiletá tenistka Jana Kovačková vypadla v semifinále juniorky na Roland Garros. Česká naděje podlehla na pařížské antuce o dva roky starší Alise Okťabrjovové 7:5, 4:6, 3:6. Ruská rodačka, která se v příštích dnech stane českou reprezentantkou a bude oficiálně nastupovat se jménem Okťabreva, zvítězila po dvou hodinách a patnácti minutách. Kovačková si nicméně zahraje alespoň o deblovou trofej společně s Kateřinou Zajíčkovou.
Kovačková po zisku prvního setu nedotáhla proti turnajové dvanáctce k úspěchu vedení 2:0 ve druhé sadě a nenavázala na úspěchy krajanek z minulých ročníků. Před dvěma lety hrály finále juniorky v Paříži Tereza Valentová s Laurou Samson, v roce 2022 soutěž ovládla Lucie Havlíčková a rok před ní také Linda Nosková.
Okťabrjovová, která je kolegyní Kovačkové z TK Sparta Praha, bude v příštích dnech také reprezentantkou Česka. Ačkoliv na Roland Garros startuje „bez vlaječky“, zástupci klubu dnes média informovali o tom, že hráčka již splnila prakticky všechny formální náležitosti, vlastní písemné potvrzení a v polovině června má složit slib.
„Alisa žije od dvou let v Česku, odmalička chodí do našeho klubu, začínala ve čtyřech letech v tenisové školičce, kde se tenis naučila a vypracovala se postupně na současnou úroveň. Proto jsme ji maximálně podporovali a pomáhali při její snaze získat české občanství, což byl logický krok v jejím životě. Tato žádost je dnes již kompletně vyřízena,“ řekl ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý.
Kovačková si po singlu spravila chuť ve čtyřhře a ve finále bude usilovat o třetí grandslamový titul. Dva získala se starší sestrou Alenou letos na Australian Open a loni na US Open, tentokrát může slavit po boku Zajíčkové. Argentinsko-korejský pár Luna Maria Cinalliová, I Ha-um porazily české tenistky hladce 6:3, 6:1.
Okťabrjovová v singlovém finále narazí na 309. hráčku žebříčku a nasazenou dvojku Sin-žan Sun z Číny. „Jsem rád, že se Alise daří. Argument, že je vynikající tenistka, která bude úspěšně reprezentovat zemi, kde odmala žije a naučila se hrát tenis, byl jedním ze silných při komunikaci se státními orgány v procesu schvalování její žádosti,“ doplnil Malý.
Výsledky tenisového Roland Garros
Výsledky tenisového Roland Garros
Muži:
Dvouhra – semifinále:
Zverev (2-Něm.) – Menšík (26-ČR) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3., Cobolli (10-It.) – Arnaldi (It.) bez boje.
Čtyřhra – semifinále:
Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) – Bolelli, Vavassori (5-It.) 7:6 (7:4), 6:4.
Ženy:
Čtyřhra – semifinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Dabrowská, Stefaniová (4-Kan./Braz.) 6:0, 6:1, Kruničová, Danilinová (2-Srb./Kaz.) – Aojamaová, Liang En (Jap./Tchaj-wan) 7:5, 6:2.
Juniorky:
Čtyřhra – semifinále:
J. Kovačková, Zajíčková (ČR) – Cinalliová, I Ha-um (Arg./Korea) 6:3, 6:1.