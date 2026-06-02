Siniaková o možné spolupráci s Williamsovou: Přišla mi od ní zpráva, jestli si nechci zahrát

Kateřina Siniaková si mohla příští týden zahrát na turnaji v Queen's Clubu čtyřhru po boku Sereny Williamsové. Nabídku americké legendy ale musela kvůli odlišnému programu odmítnout.
„Pochlubím se, že jsem měla tu čest od ní dostat zprávu,“ uvedla Siniaková. „Bohužel ale ten týden, co se ona vrací, já nehraju,“ řekla. Ženský turnaj na trávě v Londýně se uskuteční od 8. do 14. června. Je tedy na programu hned po skončení Roland Garros, kde Siniaková nyní hraje čtyřhru po boku jiné Američanky Taylor Townsendové. Nasazené jedničky jsou už v semifinále.
„Hrozně těžko jsem se rozhodovala, jestli si zahrát s takovou legendou, nebo trochu odpočívat. Myslím, že je pro tenis super, že je zpátky. Uvidíme, v jaké bude formě, ale vidět ji zpět je... ‚wow‘,“ řekla Siniaková.
Williamsová dostala na Siniakovou kontakt právě přes Townsendovou. Ta ji měla na tuto možnost připravit, ale zapomněla na to. „Bylo to trochu vtipná story, protože má mé číslo od Taylor. A Taylor mi měla říct, že mi bude psát, a neřekla mi to. O to víc to bylo zajímavé. Taylor ten týden také nehraje, takže nevím, jak to tam bylo. Za mě je super už mít jen tu zprávu a její číslo,“ uvedla Siniaková.
Přestože musela nabídku čtyřiačtyřicetileté Williamsové odmítnout, věří, že ještě někdy podobnou příležitost dostane. Američanka by měla podle spekulací nastoupit v Queen's Clubu s Kanaďankou Victorií Mbokovou. „Zahrát si s takovou legendou by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Jsem pak v kvalifikaci v Berlíně. Když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda,“ řekla Siniaková.