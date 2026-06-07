Siniaková ovládla s Townsendovou Roland Garros a získala v Paříži čtvrtý titul

Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře a celkově získala jedenáctý grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5. Splnily roli nasazených jedniček a získaly třetí společný titul.
Siniaková s Townsendovou zvítězily nad turnajovými dvojkami za hodinu a 32 minut. Rodačka z Hradce Králové vybojovala dvanáctý grandslamový titul, vloni vyhrála ještě Wimbledon v mixu. Na Roland Garros triumfovala po dvou letech, kdy v Paříži zvítězila s jinou Američankou Coco Gauffovou. V letech 2018 a 2021 uspěla také s Barborou Krejčíkovou.
Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siniaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s dvanácti tituly.
Související články
SESTŘIHTitul v Paříži vybojovala Andrejevová, čtyřhru ovládli Granollers se Zeballosem
6. 6. 2026
Na kurtu jsem cítil, že šance existovala, mrzelo Menšíka. Turnaj hodnotil jako skvělý
6. 6. 2026
Menšík nestačil na Zvereva. Siniaková s Townsendovou postoupily na Roland Garros do finále
5. 6. 2026