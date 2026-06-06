Na kurtu jsem cítil, že šance existovala, mrzelo Menšíka. Turnaj hodnotil jako skvělý

Jakub Menšík prohrál v semifinále na Roland Garros s Alexanderem Zverevem 5:7, 2:6, 6:3, 3:6 a po zápase se v něm mísilo zklamání s hrdostí. Uvedl, že viděl cesty, jak utkání zlomit ve svůj prospěch. Celkově ale vystoupení v Paříži, kde byl na grandslamu poprvé mezi čtyřmi nejlepšími, hodnotil Menšík pozitivně a věří, že se v budoucnu probojuje ještě dál.
„I když zápas nedopadl podle mých představ a neskončil celkovým vítězstvím, hodnotím to jako skvělý turnaj a obrovskou zkušenost. Právě teď jsem z porážky samozřejmě smutný, ale doufám, že za pár hodin nebo dní se na tento zápas a vlastně na celý turnaj dokážu podívat pozitivně,“ uvedl Menšík.
Dvacetiletý rodák z Prostějova prohrál utkání s o devět let starším Zverevem po třech hodinách. Využil jediný ze čtyř brejkbolů, soupeř mu naopak čtyřikrát servis vzal. „Saša je na kurtu strašně nepříjemný soupeř, nedá vám žádný bod zadarmo. Je těžké proti němu chytit rytmus, zvlášť když stojí tak daleko za základní čárou. Máte pocit, jako byste hráli do zdi. Bylo pro mě složité dostat se do správného tempa a do své zóny. Měl jsem herní plán, ale v některých chvílích bylo těžké zvolit správný úder,“ podotkl Menšík.
Porážka ho mrzela o to víc, že se necítil proti nasazené dvojce bez šance. „Na kurtu jsem cítil, že šance existovala. Nebylo to tak, že bych prohrál hladce ve třech setech a on by mě jednoznačně smetl. Kdyby tomu tak bylo, byl bych samozřejmě také smutný, ale v této situaci mě víc mrzí, že byly cesty, jak zápas zlomit,“ řekl Menšík.
„Kdybychom hráli zítra nebo pozítří, třeba jsem mohl se stejnou hrou, ale s lepším rozhodováním vyhrát já. Přesto musím sportovně uznat Sašovy kvality. Udržel si své momentum i rytmus a nedovolil mi vzít si je zpět,“ doplnil.
Ve třetím setu si Menšík vzal přestávku na ošetření krku. Několik minut strávil mimo kurt. „Turnaj je dlouhý, a i když jsem během dvou volných dní dobře zregeneroval, během zápasu mi začal tuhnout krk na levé straně. Neřekl bych, že jde o zranění, které by mě vyřadilo na delší dobu. V danou chvíli mě ale ztuhlý krk omezoval v některých pohybech. Není to ale nic vážného a bude to v pořádku,“ ujistil.
Jeho výkon sledovali z hlediště i bývalí šampioni Gustavo Kuerten, Andre Agassi nebo Jan Kodeš. „Abych řekl pravdu, přímo na kurtu to nevnímám. Zpětně je to ale obrovská pocta. Je skvělé, že se tenisové legendy chodí dívat a analyzují, jak se hra v dnešní době posunula. Hrát před nimi je pro mě čest a jsem rád, že jsem jim mohl ukázat to nejlepší ze sebe,“ řekl Menšík.
Zverevovi po utkání pogratuloval a popřál mu hodně štěstí do finále. Němec by si titul podle Menšíka zasloužil vyhrát. Sám viděl vystoupení na turnaji jako povzbuzení do budoucna. „Celkově jsme s týmem odvedli skvělou práci. Shodli jsme se, že to byly dva fantastické a pozitivní týdny. Ukázalo nám to, že jdeme správnou cestou. Udělám maximum, abych v tom pokračoval a jednou na grandslamu došel ještě dál a třeba ho i vyhrál,“ uvedl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.
Zkušeností pro něj bylo i držet konstantní výkonnost po takřka celé dva týdny. „Udržet si momentum a rytmus po celou dobu je extrémně náročné. Tento turnaj mi ukázal, že na to mám a že to dokážu. Není to tak, že odehraji jeden skvělý zápas a pak přijde strmý pád dolů. Ověřil jsem si, že to zvládnu,“ podotkl Menšík.
Nyní ho čeká přesun na travnatý povrch. Sezona na něm bude gradovat na přelomu června a července ve Wimbledonu.
„Cítím se teď skvěle. Mentálně i fyzicky unavený samozřejmě jsem, ale nejsem úplně vyždímaný. Jsme v polovině sezony. Ze Stuttgartu jsem se odhlásil a odehraji jen jeden přípravný turnaj na trávě v Queen's Clubu. Potřebuji dostat pod kůži jiné podmínky, odlišný povrch, jiné míče i prostředí. Zápasové tempo a rytmus však mám, takže udělám maximum, abych na tyto grandslamové výkony navázal i na Wimbledonu,“ doplnil.