Mirra Andrejevová slaví na Roland Garros v 19 letech premiérový grandslamový titul. Polskou kvalifikantku Maju Chwaliňskou zdolala ruská tenistka 6:3, 6:2.
Čtyřhru ovládli opět po roce Granollers se Zeballosem
Veteráni Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.
Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.
Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open. O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.
Dvouhru juniorek vyhrála ruská rodačka odmala žijící v Česku Alisa Okťabrjovová, jež ve finále porazila hladce 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny. Sedmnáctiletá tenistka pražské Sparty se podle informací z klubu stane v nejbližších dnech oficiálně českou občankou.
Výsledky tenisového Roland Garros
Výsledky tenisového Roland Garros
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Čtyřhra - finále:
Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) – Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 6:4, 6:2.
Juniorky:
Dvouhra – finále:
Okťabrjovová (12-Rus.) – Sun Sin-žan (2-Čína) 6:2, 6:1.