Tenis

SESTŘIHTitul v Paříži vybojovala Andrejevová, čtyřhru ovládli Granollers se Zeballosem


6. 6. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Mirra Andrejevová slaví na Roland Garros v 19 letech premiérový grandslamový titul. Polskou kvalifikantku Maju Chwaliňskou zdolala ruská tenistka 6:3, 6:2.

Marcel Granollers a Horacio Zeballos
Zdroj: REUTERS/Benoit Tessier

Čtyřhru ovládli opět po roce Granollers se Zeballosem

Veteráni Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.

Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.

Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open. O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.

Dvouhru juniorek vyhrála ruská rodačka odmala žijící v Česku Alisa Okťabrjovová, jež ve finále porazila hladce 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny. Sedmnáctiletá tenistka pražské Sparty se podle informací z klubu stane v nejbližších dnech oficiálně českou občankou.

Výsledky tenisového Roland Garros

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Muži:

Čtyřhra - finále:

Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) – Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra – finále:

Okťabrjovová (12-Rus.) – Sun Sin-žan (2-Čína) 6:2, 6:1.

Přečtěte si

Na kurtu jsem cítil, že šance existovala, mrzelo Menšíka. Turnaj hodnotil jako skvělý

6. 6. 2026

Na kurtu jsem cítil, že šance existovala, mrzelo Menšíka. Turnaj hodnotil jako skvělý

Menšík nestačil na Zvereva. Siniaková s Townsendovou postoupily na Roland Garros do finále

5. 6. 2026

Menšík nestačil na Zvereva. Siniaková s Townsendovou postoupily na Roland Garros do finále
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.