Fruhvirtová využila v Pekingu druhou šanci a postupuje

Linda Fruhvirtová využila jako lucky loser postup do hlavní soutěže turnaje v Pekingu a v 1. kole porazila 6:2, 6:3 domácí Číňanku Paj Čuo-süan. Další česká tenistka Darja Viďmanová vypadla na turnaji série WTA 1000 po porážce 3:6, 3:6 s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu.
Fruhvirtová sice v čínské metropoli prohrála v druhém kole kvalifikace, do turnaje se však nakonec jako lucky loser dostala po odhlášení jiných hráček. V prvním kole 181. tenistka světa splnila roli papírové favoritky a soupeřku z třetí stovky žebříčku Paj Čuo-süan zdolala za hodinu a čtvrt.
V druhém kole se jednadvacetiletá Češka střetne s 29. nasazenou Ljudmilou Samsonovovou z Ruska.
Čtvrtá porážka v řadě pro Viďmanovou
Třiadvacetiletá Viďmanová ztratila utkání rodaček z Moskvy za hodinu a půl a prodloužila tak sérii proher na čtyři utkání. Její negativní šňůra začala před měsícem porážkou s Nikolou Bartůňkovou ve čtvrtfinále v Monterrey a pokračovala na US Open a v Guadalajaře.
V dalších dnech se v Pekingu představí kompletní vítězný pětičlenný tým z finálového turnaje Billie Jean King Cupu v Šen-čenu a také další česká tenistka Bartůňková. V prvním kole začne jen deblová světová jednička Kateřina Siniaková, přímo do druhého kola byly nasazeny loňská finalistka Linda Nosková, finalistka z roku 2024 Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.
Výsledky tenisového turnaje Pekingu
Výsledky tenisového turnaje Pekingu
Ženy: Dvouhra – 1. kolo:
L. Fruhvirtová (ČR) – Paj Čuo-süan (Čína) 6:2, 6:3, P. Kuděrmětovová (Uzb.) – Ma Jie-sin (Čína) 6:7 (2:7), 6:3, 6:2, Golubicová (Švýc.) – Kalievová (USA) 6:3, 6:1, Snigurová (Ukr.) – Kawaová (Pol.) 3:6, 6:4, 7:5, Sasnovičová (Běl.) – Gibsonová (Austr.) 6:1, 6:4, Inglisová (Austr.) – Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:4.Timofejevová (Uzb.) – Viďmanová (ČR) 6:3, 6:3, Krausová (Rak.) – Jointová (Austr.) 6:3, 6:3, 7:5, Jastremská (Ukr.) – McNallyová (USA) 6:3, 6:4, Ruseová (Rum.) – Taggerová (Rak.) 6:4, 6:2, Tjenová (Indon.) – Kalininová (Ukr.) 2:6, 7:5, 6:4.
Muži: Dvouhra – 1. kolo:
Chačanov (Rus.) – Auger-Aliassime (2-Kan.) 6:3, 6:3, Struff (Něm.) – Tirante (Arg.) 6:1, 6:4.