Svitolinová vyřadila Gauffovou, v semifinále je i Sabalenková a Zverev

Počtvrté za sebou postoupila do semifinále Australian Open světová jednička Aryna Sabalenková. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou běloruská tenistka porazila 6:3, 6:0. Nyní ji čeká Ukrajinka Elina Svitolinová, která přehrála nasazenou trojku Američanku Coco Gauffovou 6:1, 6:2 a je naopak v melbournském semifinále poprvé. Postoupil také třetí hráč žebříčku Němec Alexander Zverev, který zdolal Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7, 6:1, 7:6.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu. Před Australian Open triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25. z posledních 26 zápasů a přiblížila se možnému třetímu titulu za poslední čtyři roky. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji předčila 31:12. Odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě povolila Jovicové pouze 11 fiftýnů a nadělila jí kanára.
„Tyhle teenagerky mě teď dobře prověřily,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyřadila v osmifinále devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.
Svitolinová vyřadila Gauffovou za necelou hodinu
Světová dvanáctka Svitolinová se probojovala do čtvrtého grandslamového semifinále a prvního na Australian Open. Ve čtvrtfinále uspěla v Melbourne na čtvrtý pokus. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Muchové Gauffovou deklasovala za necelou hodinu, šestkrát jí vzala servis. Dvojnásobná grandslamová vítězka Gauffová doplatila na 26 nevynucených chyb, zahrála jen tři vítězné míče.
V živém žebříčku WTA se Svitolinová posunula na 10. místo. „Jsem s turnajem zatím moc spokojená. Vždycky to byl můj velký sen, vrátit se po těhotenství do první světové desítky,“ uvedla Svitolinová, která stejně jako Sabalenková vyhrála dosud všech 10 zápasů v sezoně. Před Australian Open ovládla turnaj v Aucklandu. Proti o čtyři roky mladší Bělorusce nastoupí posedmé, zatím s ní má bilanci 1:5.
Zverev je v melbournském semifinále potřetí za sebou
Třetí nasazený Zverev porazil Tiena po více než třech hodinách. V utkání neztratil ani jednou servis, o druhou sadu přišel v tie-breaku. Další zkrácenou hru ve čtvrtém setu už ale vyhrál poměrem 7:3 a slavil postup.
Loňský finalista Zverev zaznamenal proti dvacetiletému Tienovi 24 es a 56 vítězných míčů. V Melbourne postoupil do semifinále potřetí za sebou a počtvrté v kariéře.
Sabalenková se zlobí, že nemohla hrát s fitness náramkem
Aryna Sabalenková, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner nemohli na Australian Open hrát s náramky sledujícími jejich fyzickou kondici. Jejich nošení není na grandslamech povoleno.
Fitness náramky od firmy Whoop jsou schváleny Mezinárodní tenisovou federací (ITF) a tenisté s nimi mohou hrát na většině turnajů WTA a ATP. Organizátoři čtveřice grandslamů ale souhlas nedali, a proto rozhodčí před zápasy v Melbourne upozornili hráče, aby si náramky sundali.
„Vzala jsem si náramek na kurt, protože jsem dostala e-mail s tím, že máme povolení od ITF. Nosíme to celý rok, na všech turnajích, prostě to hlídá moje zdraví,“ uvedla Sabalenková. „Nechápu, proč to grandslamy neumožňují. Doufám, že to přehodnotí a nechají hráče sledovat své zdraví,“ dodala semifinalistka turnaje.
Organizace Tennis Australia v reakci uvedla, že pořadatelé o záležitosti jednají. „Nositelná elektronika v současnosti na grandslamech povolená není. Australian Open se účastní diskusí o tom, jak by se tato situace mohla změnit.“
Alcaraz si musel sundat náramek, jejž měl pod potítkem, před vítězným osmifinále proti Tommymu Paulovi. Známý kouč Patrick Mouratoglou řekl, že tenisu hrozí, že bude za ostatními sportovními odvětvími zaostávat.
„Pokud pravidla neumožní hráčům monitorovat fungování těla během zápasů, pak bude tenis zase jednou nejhorší ze třídy. Carlos a jeho tým se prostě jen chtěli chovat profesionálně,“ uvedl bývalý trenér Sereny Williamsové.
Také úřadující vítěz Australian Open Sinner si musel sundat náramek před osmifinále, v němž porazil jiného Itala Luciana Darderiho. „Umpirový sudí se mě hned zeptal, jestli to je náramek. Když jsem řekl, že ano, musel jsem si ho sundat. Ale to je v pohodě. Dají se nosit i jiné věci (na monitorování kondice), jako třeba vesta, ale ta je trochu nepohodlná. Každopádně pravidla jsou pravidla. Chápu a už to nosit nebudu,“ řekl smířlivě čtyřnásobný grandslamový šampion.
Výsledky Australian Open
Muži:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Zverev (3-Něm.) – Tien (25-USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) – Jovicová (29-USA) 6:3, 6:0
Svitolinová (12-Ukr.) – Gauffová (3-USA) 6:1, 6:2