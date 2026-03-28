Tenis

Sabalenková vyzrála ve finále v Miami na Gauffovou a slaví Sunshine Double


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Prestižní turnaj v Miami vyhrála Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka porazila Američanku Coco Gauffovou 6:2, 4:6, 6:3, obhájila prvenství a v kombinaci s triumfem v Indian Wells získala Sunshine Double jako pátá hráčka historie.

Sedmadvacetiletá Sabalenková potvrdila skvělou letošní formu. Při čtvrtém turnajovém startu získala třetí titul, dosud jedinou porážku v sezoně jí uštědřila ve finále Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Celkem už má rodačka z Minsku na kontě 23 turnajových prvenství.

Svou velkou rivalku Gauffovou, s níž měla před zápasem vyrovnanou bilanci 6:6, Sabalenková porazila za dvě hodiny a 11 minut. Semifinálová přemožitelka Karolíny Muchové Gauffová hrála v Miami finále poprvé a na premiérový letošní titul nedosáhla.

Před Sabalenkovou oba velké turnaje ve slunečných státech USA v jedné sezoně vyhrály v ženské dvouhře pouze Steffi Grafová, Kim Clijstersová, Viktoria Azarenková a naposledy v roce 2022 Iga Šwiateková.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.