Muchová si finále v Miami nezahraje, nestačila na Gauffovou

Tenistka Karolína Muchová do finále prestižního turnaje WTA 1000 v Miami nepostoupila. Nestačila na světovou čtyřku Američanku Coco Gauffovou 1:6, 1:6. Utkání s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ztratila za hodinu a půl.
Devětadvacetiletá Muchová prohrála s Gauffovou i šestý vzájemný zápas, popáté proti ní neuhrála ani set. Letos na Američanku nestačila podruhé po osmifinále Australian Open. O sedm let mladší Gauffová narazí ve finále buď na světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Olomoucká rodačka Muchová, která plnila roli nasazené čtrnáctky, dnes přišla šestkrát o servis, využila jen jeden z osmi brejkbolů. Gauffová nemusela litovat ani pěti dvojchyb.
Muchová přitom zahájila duel nadějně a hned v úvodní hře získala brejk. Poté už ale v prvním setu nezískala ani game a Gauffová vývoj otočila. Odvrátila další tři brekboly, třikrát servis české hráčce vzala a doservírovala úvodní set čistou hrou.
Předloňská vítězka Turnaje mistryň Gauffová pokračovala v precizním výkonu i ve druhé sadě. Po dalších dvou brejcích utekla do vedení 4:0 a měla tou dobou deset vyhraných gamů v řadě. Muchová sice snížila a za stavu 1:4 se ještě dostala ke dvěma brejkbolům, Gauffová je ale smazala a vzápětí na příjmu využila první mečbol.