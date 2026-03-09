Karolína Muchová si potřetí zahraje na turnaji v Indian Wells minimálně osmifinále. Světová i turnajová třináctka nedala šanci Antonii Ružičové, Chorvatku porazila za necelou hodinu a čtvrt 6:0, 6:3. Jakub Menšík prohrál ve 3. kole se španělským tenistou Alejandrem Davidovichem 2:6, 6:4, 2:6.
Muchová je v Indian Wells v osmifinále, Menšík vypadl s Davidovichem
Muchová na kurtu dominovala. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, dala jí dvě esa, z toho jedno při setbolu, a nedopustila se žádné dvojchyby. V první sadě Ružičovou vyprovodila s kanárem za 27 minut.
Druhý set byl vyrovnaný do stavu 3:3. V sedmém gamu se olomoucké rodačce povedl klíčový brejk, vzápětí ho potvrdila čistou hrou a bez problémů duel dovedla do vítězného konce.
V osmifinále může Muchová stejně jako před rokem narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou, jež se dnes utká ve třetím kole s Marií Sakkariovou. V roce 2023 došla Muchová v Indian Wells ještě o kolo dále.
Menšík se v utkání potýkal s nevolností a v závěru prvního setu si vyžádal ošetření, zápas však dohrál. Davidovichovi podlehl popáté za sebou. Porazil ho jen jednou předloni v Dauhá.
Další start čeká Menšíka na turnaji v Miami, kde bude obhajovat loňský senzační titul, který vybojoval po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.
Už v neděli zvládla svůj duel třetího kola jednadvacetiletá Linda Nosková, jejíž další soupeřkou bude o rok mladší Alexandra Ealaová. Filipínské tenistce se vzdala světová čtyřka Coco Gauffová. Američanka utkání skrečovala po necelé hodině hry za stavu 2:6 a 0:2 kvůli bolesti levé ruky.
„Cítila jsem se, jako by mi uvnitř paže vybuchl ohňostroj, a pak jsem měla pocit, jako by mi hořela celá ruka,“ popsala Gauffová po zápase své problémy, které začaly už ve druhém gamu úvodního setu.
Dvojnásobnou grandslamovou šampionku čekají podrobná vyšetření, podle prvních náznaků se ale jedná o potíže spojené s nervy. Věří, že do turnaje v Miami bude opět v pořádku.
Hladký postup do osmifinále slavili v Indian Wells Jannik Sinner či Aryna Sabalenková, kteří usilují o první titul v kalifornské poušti.
Druhý nasazený Ital sice do utkání s Denisem Shapovalovem vstoupil ztrátou podání, brejk ale soupeři okamžitě oplatil a další šanci mu už nenabídl. Kanaďana porazil za hodinu a 11 minut 6:3, 6:2 a příště vyzve brazilský talent Joaa Fonsecu.
Světová jednička Sabalenková přehrála Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:4, 6:1 a může se chystat na duel s bývalou první hráčkou žebříčku Naomi Ósakaovou z Japonska.