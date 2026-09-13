Tenis

Rybakinová střídání jedniček stvrdila finálovým triumfem na US Open


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poprvé světová jednička a poprvé vítězka US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Aryny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6:4, 5:7 a 6:2 na sety a získala tak svůj druhý grandslamový titul v sezoně a celkově třetí v kariéře.

Sedmadvacetiletá Rybakinová, která v pondělí vystřídá Sabalenkovou i v čele světového žebříčku, porazila o rok starší soupeřku po dvou hodinách a 21 minutách hry. Letos nad ní zvítězila i ve finále Australian Open (6:4, 4:6, 6:4) a bilanci vzájemných zápasů upravila na 8:10. Moskevská rodačka má ještě ve sbírce triumf z Wimbledonu z roku 2022.

Sabalenková, která se do finále US Open probojovala počtvrté za sebou, prohrála na newyorském betonu po 20 zápasech. Čtvrtfinálová přemožitelka Linda Noskové přišla o šanci získat pátý grandslamovou trofej.

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