Williamsová chválila spolupráci s Muchovou. Když je nemůžu porazit, tak se k nim přidám, žertovala

Legendární tenistka Serena Williamsová sehrála na turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové jen jediné utkání, přesto si vzájemnou spolupráci ve čtyřhře chválila. Poté co dříve oslovila i Kateřinu Siniakovou, žertovala, že se s Češkami raději spojí, než aby jim čelila.
„České hráčky mi během kariéry způsobily řadu potíží. Když je nemůžete porazit, raději se k nim přidejte,“ řekla s úsměvem Williamsová.
Zatímco Siniaková se musela vítězce 23 grandslamových titulů z dvouhry při návratu v Queen´s Clubu omluvit kvůli rozdílnému programu, Muchová pro turnaj v Berlíně její nabídku přijala. „Karolína je skvělá hráčka. Je to hráčka, kterou moc ráda sleduji,“ uvedla Williamsová.
Ačkoliv obě tenistky v úterním utkání 1. kola v Berlíně neuspěly a prohrály s mexicko-novozélandským párem Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová 4:6, 4:6, čtyřiačtyřicetiletá Williamsová uvedla, že se dostává do formy. „Cítila jsem se mnohem lépe (než v Queen´s Clubu). Byla jsem hbitější, silnější a rychlejší než v tom prvním zápase,“ řekla Williamsová.
Bývalá světová jednička nebude chybět ve čtyřhře ani ve Wimbledonu, kde nastoupí s o rok starší sestrou Venus. S ní travnatý grandslam v All England Clubu šestkrát vyhrála, naposledy v roce 2016. Nápad na obnovení spolupráce vzešel od její osmileté dcery.
„Myslím, že to bude zábava. Moje dcera Olympia mi řekla, že bych měla hrát s Venus. Ona má vždycky pravdu,“ řekla Williamsová. „Je velmi chytrá a moudrá. Řekla jsem tedy: OK, uvidíme, jestli to zvládneme,“ podotkla.
Právě příklad její sestry, která se vrátila na kurty v minulém roce, ji také inspiroval. „Myslím, že mě motivovalo, co Venus v tom roce předváděla na US Open. Hrála opravdu dobře. Ve čtyřhře se dostala do čtvrtfinále a bylo to velmi zajímavé. Tehdy mi říkala, že bych to také měla ještě zkusit. Cítila jsem celkem tlak, ale také jsem neměla vůbec natrénováno,“ doplnila Williamsová.